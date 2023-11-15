Окупанти залякують студентів коледжів та училищ, які допомагають ЗСУ

Росіяни залякують підлітків на окупованій території Херсонщини
Співробітники "слідчого управління" Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини. Там вони шукають "інформаторів", а також погрожують підліткам, які допомагають ЗСУ деокупувати регіон.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Як окупанти погрожують підліткам на Херсонщині
Росіяни шукають підлітків, які на їх думку, дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні їх рідного краю.
"Спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди". Під час бесід молодим студентам пропонують здавати "нелояльних", на їх думку, студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск", — повідомили в Центрі нацспротиву.
Зокрема, підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають про можливі "наслідки", які їх очікують, якщо когось з них викриють та упіймають на допомозі ЗСУ.
Нагадаємо, Центр нацспротиву також назвав ключове завдання спецслужб РФ в окупації — це пошук партизан на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, окупанти проводять облави на місцевих жителів та використовують українців як живий щит.
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