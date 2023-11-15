Окупанти залякують студентів коледжів та училищ, які допомагають ЗСУ

Окупант з автоматом поряд з українськими дітьми. Фото: Іван Федоров

Співробітники "слідчого управління" Росії проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини. Там вони шукають "інформаторів", а також погрожують підліткам, які допомагають ЗСУ деокупувати регіон.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Росіяни шукають підлітків, які на їх думку, дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні їх рідного краю.

"Спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди". Під час бесід молодим студентам пропонують здавати "нелояльних", на їх думку, студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск", — повідомили в Центрі нацспротиву.

Зокрема, підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають про можливі "наслідки", які їх очікують, якщо когось з них викриють та упіймають на допомозі ЗСУ.

Нагадаємо, Центр нацспротиву також назвав ключове завдання спецслужб РФ в окупації — це пошук партизан на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, окупанти проводять облави на місцевих жителів та використовують українців як живий щит.