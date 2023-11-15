Оккупанты запугивают студентов колледжей и училищ, которые помогают ВСУ

Оккупант с автоматом вблизи с украинскими детьми. Фото: Иван Федоров

Сотрудники "следственного управления" России проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсонской области. Там они ищут "информаторов", а также угрожают подросткам, помогающим ВСУ деоккупировать регион.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Россияне ищут подростков, которые, по их мнению, причастны к помощи Силам Обороны Украины в освобождении их родного края.

"Наследники "чекистов" обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы". Во время бесед молодым студентам предлагают сдавать "нелояльных" по их мнению студентов, а также угрожают по отношению к ним самим, то есть оказывают психологическое давление", — сообщили в Центре нацсопротивления.

В частности, подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о возможных "последствиях", которые их ожидают, если кого-то из них разоблачат и поймают на помощи ВСУ.

Напомним, Центр нацсопротивления также назвал ключевую задачу спецслужб РФ в оккупации — это поиск партизан на временно оккупированных территориях.

Кроме того, оккупанты проводят облавы на местных жителей и используют украинцев как живой щит.