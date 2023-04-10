Росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського: подробиці

Російські боти поширюють у мережі "французький мультик" про Зеленського. Фото: скріншот з відео YouTube-каналу AG VLOGU

У соцмережах росіяни запустили масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з новим "французьким мультиком" про президента Володимира Зеленського та Україну. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTube.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Аналітики Центру зазначають, що росіяни запустили у промо текст про новий буцімто "французький мультик", яким намагаються дискредитувати Україну та Президента Володимира Зеленського, а також вплинути на населення країн Заходу.

"У ролику Зеленського зображають алкоголіком і наркоманом, а його дружину – саме тою, на кого робить ставки Захід. Також у мультику Залужний нібито повідомляє президенту, що Україна програла битву за Бахмут", — йдеться у повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, ворожа пропаганда активно розповсюджує свій "шедевр" через акаунти на більшості популярних соцмереж та відеохостингу YouTube.

У Facebook для цього використовується традиційно пуста сторінка під назвою Fantastic vw7.

Російська ІПСО почала поширюватися із порожньої Facebook-сторінки. Фото: t.me/spravdi

За даними Центру стратегічних комунікацій, з неї кампанія була запущена 9 квітня.

"Французький мультик" про Зеленського активно поширюють боти. Фото: t.me/spravdi

У TikTok, Twitter та Youtube ворог використовує як фейкові псевдоакаунти користувачів, так і сітку блогерів, частина з яких мімікрує під іноземних "незалежних оглядачів" та дрібні медіа.

Російська ІПСО з "французьким мультиком" про Зеленського. Фото: t.me/spravdi

Ролик про Зеленського нещодавно з'явився в YouTube. Фото: t.me/spravdi

Боти активно розповсюджують відео з мультиком про Зеленського. Фото: t.me/spravdi

"Для легалізації брехні та видавання її за "творіння мультиплікаторів з Франції", росіяни опублікували декілька новин на дрібних англомовних ресурсах, допустивши у текстах безліч помилок (фото 9). Таким чином росіяни збільшують охоплення своєї брехні та розраховують зачепити не тільки українську та російську аудиторії, а й іноземну, створивши при цьому видимість своєї непричетності до кампанії. До того ж окупанти прагнуть створити передумови до розвалу збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України", - наголошують у Центрі.

Мультик про Зеленського поширюється англійською з помилками. Фото: t.me/spravdi

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мережі шириться відео під назвами "це кінець", "чоловіків нема", "вже половина населення жінки". Це – черговий фейк окупантів. Для поширення цієї дезінформації росіяни створили фейковий сайт одного з українських видань.