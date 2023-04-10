Росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського: подробиці
У соцмережах росіяни запустили масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з новим "французьким мультиком" про президента Володимира Зеленського та Україну. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTube.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Що відомо про пропагандистську кампанію
Аналітики Центру зазначають, що росіяни запустили у промо текст про новий буцімто "французький мультик", яким намагаються дискредитувати Україну та Президента Володимира Зеленського, а також вплинути на населення країн Заходу.
"У ролику Зеленського зображають алкоголіком і наркоманом, а його дружину – саме тою, на кого робить ставки Захід. Також у мультику Залужний нібито повідомляє президенту, що Україна програла битву за Бахмут", — йдеться у повідомленні.
За даними Центру стратегічних комунікацій, ворожа пропаганда активно розповсюджує свій "шедевр" через акаунти на більшості популярних соцмереж та відеохостингу YouTube.
У Facebook для цього використовується традиційно пуста сторінка під назвою Fantastic vw7.
За даними Центру стратегічних комунікацій, з неї кампанія була запущена 9 квітня.
У TikTok, Twitter та Youtube ворог використовує як фейкові псевдоакаунти користувачів, так і сітку блогерів, частина з яких мімікрує під іноземних "незалежних оглядачів" та дрібні медіа.
"Для легалізації брехні та видавання її за "творіння мультиплікаторів з Франції", росіяни опублікували декілька новин на дрібних англомовних ресурсах, допустивши у текстах безліч помилок (фото 9). Таким чином росіяни збільшують охоплення своєї брехні та розраховують зачепити не тільки українську та російську аудиторії, а й іноземну, створивши при цьому видимість своєї непричетності до кампанії. До того ж окупанти прагнуть створити передумови до розвалу збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України", - наголошують у Центрі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мережі шириться відео під назвами "це кінець", "чоловіків нема", "вже половина населення жінки". Це – черговий фейк окупантів. Для поширення цієї дезінформації росіяни створили фейковий сайт одного з українських видань.