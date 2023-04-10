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Россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском: подробности

10 апреля 2023 15:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском: подробности
Российские боты распространяют в сети "французский мультик" о Зеленском. Фото: скриншот из видео YouTube-канала AG VLOGU
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В соцсетях россияне запустили масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) с новым "французским мультиком" о президенте Владимире Зеленском и Украине. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTube.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Что известно о пропагандистской кампании

Аналитики Центра отмечают, что россияне запустили в промо текст о новом якобы "французском мультике", которым пытаются дискредитировать Украину и Президента Владимира Зеленского, а также повлиять на население стран Запада.

"В ролике Зеленского изображают алкоголиком и наркоманом, а его жену — именно той, на кого делает ставки Запад. Также в мультике Залужный якобы сообщает президенту, что Украина проиграла битву за Бахмут", — говорится в сообщении.

По данным Центра стратегических коммуникаций, враждебная пропаганда активно распространяет свой "шедевр" через аккаунты на большинстве популярных соцсетей и видеохостинга YouTube.

В Facebook для этого используется традиционно пустая страница под названием Fantastic vw7.

Российская ИПСО
Российская ИПСО начала распространяться с пустой Facebook-страницы. Фото: t.me/spravdi

По данным Центра стратегических коммуникаций, из нее кампания была запущена 9 апреля.

ИПСО россии о мультике
"Французский мультик" о Зеленском активно распространяют боты. Фото: t.me/spravdi

В TikTok, Twitter и Youtube враг использует как фейковые псевдоаккаунты пользователей, так и сетку блоггеров, часть из которых мимикрирует под иностранных "независимых обозревателей" и мелкие медиа.

Российская ИПСО
Российская ИПСО с "французским мультиком" о Зеленском. Фото: t.me/spravdi
русский ИПСО
Ролик о Зеленском недавно появился в YouTube. Фото: t.me/spravdi
русский ИПСО
Боты активно распространяют видео с мультиком о Зеленском. Фото: t.me/spravdi

"Для легализации лжи, выдавая ее за "создание мультипликаторов из Франции", россияне опубликовали несколько новостей на мелких англоязычных ресурсах, допустив в текстах множество ошибок. Таким образом, россияне увеличивают охват своей лжи и рассчитывают затронуть не только украинский и российский, но и иностранный, создав при этом видимость своей непричастности к кампании. К тому же оккупанты стремятся создать предпосылки к развалу вооруженной коалиции и ослаблению международной поддержки Украины", — отмечают в Центре.

ИПСО с мультиком о Зеленском
Мультик о Зеленском распространяется на английском языке с ошибками. Фото: t.me/spravdi

Напомним, ранее сообщалось, что в сети распространяется видео под названиями "это конец", "мужчин нет", "уже половина населения женщины". Это – очередной фейк оккупантов. Для распространения этой дезинформации россияне создали фейковый сайт одного из украинских изданий.

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