Россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском: подробности
В соцсетях россияне запустили масштабную информационно-психологическую операцию (ИПСО) с новым "французским мультиком" о президенте Владимире Зеленском и Украине. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTube.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Что известно о пропагандистской кампании
Аналитики Центра отмечают, что россияне запустили в промо текст о новом якобы "французском мультике", которым пытаются дискредитировать Украину и Президента Владимира Зеленского, а также повлиять на население стран Запада.
"В ролике Зеленского изображают алкоголиком и наркоманом, а его жену — именно той, на кого делает ставки Запад. Также в мультике Залужный якобы сообщает президенту, что Украина проиграла битву за Бахмут", — говорится в сообщении.
По данным Центра стратегических коммуникаций, враждебная пропаганда активно распространяет свой "шедевр" через аккаунты на большинстве популярных соцсетей и видеохостинга YouTube.
В Facebook для этого используется традиционно пустая страница под названием Fantastic vw7.
По данным Центра стратегических коммуникаций, из нее кампания была запущена 9 апреля.
В TikTok, Twitter и Youtube враг использует как фейковые псевдоаккаунты пользователей, так и сетку блоггеров, часть из которых мимикрирует под иностранных "независимых обозревателей" и мелкие медиа.
"Для легализации лжи, выдавая ее за "создание мультипликаторов из Франции", россияне опубликовали несколько новостей на мелких англоязычных ресурсах, допустив в текстах множество ошибок. Таким образом, россияне увеличивают охват своей лжи и рассчитывают затронуть не только украинский и российский, но и иностранный, создав при этом видимость своей непричастности к кампании. К тому же оккупанты стремятся создать предпосылки к развалу вооруженной коалиции и ослаблению международной поддержки Украины", — отмечают в Центре.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети распространяется видео под названиями "это конец", "мужчин нет", "уже половина населения женщины". Это – очередной фейк оккупантов. Для распространения этой дезинформации россияне создали фейковый сайт одного из украинских изданий.