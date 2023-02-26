​​​​​​​Росіяни змушують викрадених в Україні дітей-сиріт писати листи окупантам на фронт

Країна-агресор виховує українських дітей так, як вимагає путінський режим

Українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на територї рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Українські діти в російських інтернатах

Як з’ясували російські ЗМІ, зокрема, емігрантський телеканал "Дождь", викрадені росіянами діти на окупованих територіях України відправлені до 24 інтернатів на території країни-агресора.

У 21 із них дітей змушують проходити "військово-патріотичну підготовку".

Чим "годують" українських сиріт

Українських дітей у російських інтернатах змушують писати листи окупантам на фронт, виробляти окопні свічки.

Також юні українці змушені слухати брехливі брифінги міністерства оборони рф.

Крім того, їх навчають поводитися із автоматом Калашнікова.

Нагадаємо, у грудні двом колаборантам із "ДНР" оголосили підозру у депортації дітей. Люди з оточення Дениса Пушиліна вивозили дітей-сиріт до росії під виглядом відпочинку у дитячих таборах.

Фото: Telegram-канал Astra