Росіяни змушують викрадених в Україні дітей-сиріт писати листи окупантам на фронт
Українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на територї рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.
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Українські діти в російських інтернатах
Як з’ясували російські ЗМІ, зокрема, емігрантський телеканал "Дождь", викрадені росіянами діти на окупованих територіях України відправлені до 24 інтернатів на території країни-агресора.
У 21 із них дітей змушують проходити "військово-патріотичну підготовку".
Чим "годують" українських сиріт
Українських дітей у російських інтернатах змушують писати листи окупантам на фронт, виробляти окопні свічки.
Також юні українці змушені слухати брехливі брифінги міністерства оборони рф.
Крім того, їх навчають поводитися із автоматом Калашнікова.
Нагадаємо, у грудні двом колаборантам із "ДНР" оголосили підозру у депортації дітей. Люди з оточення Дениса Пушиліна вивозили дітей-сиріт до росії під виглядом відпочинку у дитячих таборах.
Фото: Telegram-канал Astra