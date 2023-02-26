Россияне заставляют похищенных в Украине детей-сирот писать письма оккупантам на фронт

Страна-агрессор воспитывает украинских детей так, как требует путинский режим

Украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий до 24 интернатов на территории России. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Украинские дети в российских интернатах

Как выяснили российские СМИ, в частности, эмигрантский телеканал "Дождь", похищенные россиянами дети на оккупированных территориях Украины отправлены в 24 интерната на территории страны-агрессора.

В 21 из них детей заставляют проходить "военно-патриотическую подготовку".

Чем "кормят" украинских сирот

Украинских детей в российских интернатах заставляют писать письма оккупантам на фронт, делать окопные свечи.

Также юные украинцы вынуждены слушать лживые брифинги министерства обороны рф.

Кроме того, их учат обращаться с автоматом Калашникова.

Напомним, в декабре двум коллаборантам из ДНР объявили подозрение в депортации детей. Люди из окружения Дениса Пушилина вывозили детей-сирот в россию под видом отдыха в детских лагерях.

Фото: Telegram-канал Astra