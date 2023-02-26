Россияне заставляют похищенных в Украине детей-сирот писать письма оккупантам на фронт
Украинских детей-сирот российские захватчики вывезли с оккупированных территорий до 24 интернатов на территории России. Там их воспитывают в пропутинской атмосфере, заставляя писать письма на фронт оккупантам.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
-
Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС
-
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
-
В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие
-
Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму
-
В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц сбежал из зоопарка
-
ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах
-
Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра
-
Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый
-
Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти
-
Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться
Украинские дети в российских интернатах
Как выяснили российские СМИ, в частности, эмигрантский телеканал "Дождь", похищенные россиянами дети на оккупированных территориях Украины отправлены в 24 интерната на территории страны-агрессора.
В 21 из них детей заставляют проходить "военно-патриотическую подготовку".
Чем "кормят" украинских сирот
Украинских детей в российских интернатах заставляют писать письма оккупантам на фронт, делать окопные свечи.
Также юные украинцы вынуждены слушать лживые брифинги министерства обороны рф.
Кроме того, их учат обращаться с автоматом Калашникова.
Напомним, в декабре двум коллаборантам из ДНР объявили подозрение в депортации детей. Люди из окружения Дениса Пушилина вывозили детей-сирот в россию под видом отдыха в детских лагерях.
Фото: Telegram-канал Astra