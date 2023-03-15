Росіянин повідомив про "акредитацію" щодо зйомок фільму в Україні: в ОП заперечили
Російський режисер з американським громадянством Олександр Молочніков повідомляв, що він отримав акредитація від ЗСУ щодо зйомок фільму про українських дітей із Бахмута. Начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник та представник ОП заперечили цю інформацію.
Про це пише видання "Детектор медіа".
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"Його немає у нас в базі. Він не був акредитований і не звертався щодо зйомок фільму", — наголосив Сеник.
Фільм російського режисера повинен бути про українських дітей з Бахмута. Лауреатка Шевченківської премії Ірина Цілик розповіла, що кастинг для зйомок вже був оголошений для дітей. В оголошеннях, яке розмістила акторка Кристина Урсуляк у соцмережах, зазначалося, що він проводиться для знімальної групи Колумбійського університету.
За словами Цілик, батьки не знали про те, що стрічку знімає саме режисер із рф. Пізніше оголошення про пошук локацій і початок кастингу Урсуляк видалила. Вона повідомила, що проєкт закрили та вже не знімають.
Молочніков розмовляв з художником-постановником Іваном Левченком, якому пропонував співпрацю. Режисер розповідав, що у знімальної групи є акредитація від ЗСУ та "домовленість". Він говорив, що начебто в ОП допомагає знімальному процесу керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики Олена Ковальська.
Офіс Президента України зазначив, що "не має відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова".
"Жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Молочнікова
Олександр Молочніков — російський режисер та актор. У 2017 він отримав відзнаку від президента рф володимира путіна за "заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність". Минулого року він вступив до Колумбійського університету, де навчається режисури. Окрім громадянства рф, він має американське. Молочніков навіть зізнавався в любові до України та просив вибачення після початку війни, однак з часом він видалив своє повідомлення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.