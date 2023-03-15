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Росіянин повідомив про "акредитацію" щодо зйомок фільму в Україні: в ОП заперечили

15 березня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олександр Молочніков
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський режисер з американським громадянством Олександр Молочніков повідомляв, що він отримав акредитація від ЗСУ щодо зйомок фільму про українських дітей із Бахмута. Начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник та представник ОП заперечили цю інформацію.

Про це пише видання "Детектор медіа".

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Деталі

"Його немає у нас в базі. Він не був акредитований і не звертався щодо зйомок фільму", — наголосив Сеник.

Фільм російського режисера повинен бути про українських дітей з Бахмута. Лауреатка Шевченківської премії Ірина Цілик розповіла, що кастинг для зйомок вже був оголошений для дітей. В оголошеннях, яке розмістила акторка Кристина Урсуляк у соцмережах, зазначалося, що він проводиться для знімальної групи Колумбійського університету. 

За словами Цілик, батьки не знали про те, що стрічку знімає саме режисер із рф. Пізніше оголошення про пошук локацій і початок кастингу Урсуляк видалила. Вона повідомила, що проєкт закрили та вже не знімають.

Молочніков розмовляв з художником-постановником Іваном Левченком, якому пропонував співпрацю. Режисер розповідав, що у знімальної групи є акредитація від ЗСУ та "домовленість". Він говорив, що начебто в ОП допомагає знімальному процесу керівниця Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики Олена Ковальська. 

Офіс Президента України зазначив, що "не має відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова".

"Жодних "дозволів на зйомки" Офіс Президента не видавав і не видає", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Молочнікова

Олександр Молочніков — російський режисер та актор. У 2017 він отримав відзнаку від президента рф володимира путіна за "заслуги у розвитку вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну діяльність". Минулого року він вступив до Колумбійського університету, де навчається режисури. Окрім громадянства рф, він має американське. Молочніков навіть зізнавався в любові до України та просив вибачення після початку війни, однак з часом він видалив своє повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.

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