Россиянин сообщил об "аккредитации" относительно съемок фильма в Украине: в ОП возразили

Александр Молочников

Российский режиссер с американским гражданством Александр Молочников сообщал, что он получил аккредитацию от ВСУ относительно съемок фильма об украинских детях из Бахмута. Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник и представитель ОП опровергли эту информацию.

Об этом пишет издание "Детектор медиа".

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"Его нет у нас в базе. Он не был аккредитован и не обращался по поводу съемок фильма", — подчеркнул Сеник.

Фильм российского режиссера должен быть об украинских детях из Бахмута. Лауреат Шевченковской премии Ирина Целик рассказала, что кастинг для съемок уже был объявлен для детей. В объявлениях, размещенных актрисой Кристиной Урсуляк в соцсетях, отмечалось, что он проводится для съемочной группы Колумбийского университета.

По словам Целик, родители не знали о том, что фильм снимает именно режиссер с рф. Позже объявление о поиске локаций и начале кастинга Урсуляк удалила. Она сообщила, что проект был закрыт и уже не снимается.

Молочников разговаривал с художником-постановщиком Иваном Левченко, которому предлагал сотрудничество. Режиссер рассказывал, что у съемочной группы есть аккредитация от ВСУ и "договоренность". Он говорил, что в ОП помогает съемочному процессу руководитель Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики Елена Ковальская.

Офис Президента Украины отметил, что "не имеет отношения к приезду в Украину, творческим планам и деятельности господина Молочникова".

"Никаких "разрешений на съемки" Офис Президента не выдавал и не выдает", — говорится в сообщении.

Что известно о Молочникове

Александр Молочников — российский режиссер и актер. В 2017 он получил отличие от президента россии владимира путина за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". В прошлом году он поступил в Колумбийский университет, где учится режиссуре. Кроме гражданства рф, он имеет американское. Молочников даже признавался в любви к Украине и извинялся после начала войны, однако со временем он удалил свое сообщение.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха.