Російська компанія "Аерофлот"

У літаку російської компанії "Аерофлот", який виконував рейс "Ставрополь - москва", агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів і покусала бортпровідників. Все почалося з того, що росіянка курила у туалеті літака.

Про це пише ТСН із посиланням на пропагандистські Telegram-канали.

Інцидент у літаку

Історія почалася з того, що жінка вирішила покурити у туалеті. Це помітили бортпровідники та вирішили зробити зауваження жінці. Після цього росіянка зняла бюстгальтер, кричала, що всі помруть і оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів.

Бортпровідники спробували зупинити росіянку. Але у відповідь вона їх покусала. Незабаром жінку вдалося одягнути та прикувати наручниками. Так вона і просиділа до кінця польоту.

Нагадаємо, що в Нью-Йорку 47-річна Вікторія Насірова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік отруєним чізкейком. Причиною стало схожість жінок.

У повідомленні зазначається, що після вбивства Насірова хотіла вкрасти паспорт українки та видати себе за неї.

Відомо, що 47-річна Вікторія Насірова родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США з Росії, де розшукувалася за інше вбивство.

За словами прокурорів, 28 серпня 2016 року Насірова принесла чізкейк до будинку Ольги Цвік у районі Форест-Хіллз у Квінсі.

Коли Ольга з'їла чізкейк, їй стало погано і вона знепритомніла. Подруга жінки знайшла її в ліжку майже у комі та відвезла до лікарні.