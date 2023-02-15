Россиянка обнаженной пыталась пробраться в кабину пилотов и покусала бортпроводников: детали
В самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Ставрополь - москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников. Все началось с того, что россиянка курила в туалете самолета.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.
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Инцидент в самолете
История началась с того, что женщина решила покурить в туалете. Это заметили бортпроводники и решили сделать замечание женщине. После этого россиянка сняла бюстгальтер, кричала, что все умрут и обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов.
Бортпроводники попытались остановить россиянку. Но в ответ она их покусала. Вскоре женщину удалось одеть и приковать наручниками. Так она и просидела до конца полета.
Напомним, что в Нью-Йорке 47 летняя Виктория Насирова хотела отравить украинку Ольгу Цвик отравленным чизкейком. Причиной стало схожесть женщин.
В сообщении указывается, что после убийства Насирова хотела украсть паспорт украинки и выдать себя за нее.
Известно, что 47-летняя Виктория Насирова — родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США из рф, где разыскивалась за другое убийство.
По словам прокуроров, 28 августа 2016 года Насирова принесла чизкейк в дом Ольги Цвик в районе Форест-Хиллз в Квинсе.
Когда Ольга съела чизкейк, ей стало плохо и она потеряла сознание. Подруга женщины нашла ее в постели почти в коме и отвезла в больницу.