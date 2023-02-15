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Россиянка обнаженной пыталась пробраться в кабину пилотов и покусала бортпроводников: детали

15 февраля 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россиянка обнаженной пыталась пробраться в кабину пилотов и покусала бортпроводников
Российская компания "Аэрофлот"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Ставрополь - москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников. Все началось с того, что россиянка курила в туалете самолета.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.

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История началась с того, что женщина решила покурить в туалете. Это заметили бортпроводники и решили сделать замечание женщине. После этого россиянка сняла бюстгальтер, кричала, что все умрут и обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов.

Бортпроводники попытались остановить россиянку. Но в ответ она их покусала. Вскоре женщину удалось одеть и приковать наручниками. Так она и просидела до конца полета.

Напомним, что в Нью-Йорке 47 летняя Виктория Насирова хотела отравить украинку Ольгу Цвик отравленным чизкейком. Причиной стало схожесть женщин.

В сообщении указывается, что после убийства Насирова хотела украсть паспорт украинки и выдать себя за нее.

Известно, что 47-летняя Виктория Насирова — родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США из рф, где разыскивалась за другое убийство.

По  словам прокуроров, 28 августа 2016 года Насирова принесла чизкейк в дом Ольги Цвик в районе Форест-Хиллз в Квинсе.

Когда Ольга съела чизкейк, ей стало плохо и она потеряла сознание. Подруга женщины нашла ее в постели почти в коме и отвезла в больницу.

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