Наречений на весіллі шокував усіх гостей – роздав конверти з цікавим змістом

Весільний захід двох закоханих. Фото: Pexels

Напевно на кожному весіллі стається щось таке, що можна запам’ятати на все життя. Це сталося й на одному з весіллів, де наречений зробив підступний крок, розповівши, що його нова дружина мала інтимний зв’язок з шофером.

Про це повідомляє портал Lad Bible.

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Організаторки весіллів Джорджина та Бет розповіли дуже незвичайну історію, яка сталася під час одного з заходів. За словами однієї з організаторок, закохана пара звернулася до їхньої агенції, аби замовити проведення свого весілля.

Закохані одружилися без проблем, замовивши чудову церемонію з їжею та напоями. Коли вони сіли за весільний стіл та почали їсти, настав час казати тости. Коли батько нареченої підвів її до нареченого, він звернувся до гостей, які прийшли на їхнє свято.

Весільні обручки чоловіка та жінки. Фото: Pexels

Він заявив, що всім гостям роздали конверти, які потрібно було відкрити просто під час заходу. Коли гості відкрили конверти, вони побачили знімки нареченої, де можна було чітко побачити, як вона займається коханням з шофером.

Через цей тост нареченого гості були дуже шоковані, але родичі все знали про план, який наречений готував.

Після того як чоловік зробив таку заяву, він впустив мікрофон та пішов геть разом зі своєю родиною, бажаючи, щоб наречена самостійно заплатила за їжу на весіллі. Це таки сталося, адже родині жінки довелося за все платити самим.

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