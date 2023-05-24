Жених на свадьбе шокировал всех гостей – раздал конверты с интересным содержанием

Свадебное мероприятие двух влюбленных. Фото: Pexels

Наверное на каждой свадьбе происходит что–то такое, что можно запомнить на всю жизнь. Это произошло и на одной из свадеб, где жених сделал коварный шаг, рассказав, что его новая жена имела интимную связь с шофером.

Об этом сообщает портал Lad Bible.

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Организаторы свадеб Джорджина и Бет рассказали очень необычную историю, произошедшую во время одного из мероприятий. По словам одного из организаторов, влюбленная пара обратилась в их агентство, чтобы заказать проведение своей свадьбы.

Влюбленные поженились без проблем, заказав отличную церемонию с едой и напитками. Когда они сели за свадебный стол и начали есть, пришло время говорить тосты. Когда отец невесты подвел ее к жениху, он обратился к гостям, которые пришли на их праздник.

Свадебные кольца мужчины и женщины. Фото: Pexels

Он заявил, что всем гостям раздали конверты, которые нужно было открыть прямо во время мероприятия. Когда гости открыли конверты, они увидели снимки невесты, где можно было ясно увидеть, как она занимается любовью с шофером.

Из–за этого тоста жениха гости были очень шокированы, но родственники все знали о готовящемся плане.

После того, как мужчина сделал такое заявление, он уронил микрофон и ушел вместе со своей семьей, желая, чтобы невеста самостоятельно заплатила за еду на свадьбе. Это и произошло, ведь семье женщины пришлось за все платить самим.

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