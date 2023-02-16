Голова Укренерго Кудрицький розповів, яка ситуація з електроенергією

Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло
На 16 лютого в Україні відсутній дефіцит потужності. Однак українцям не варто розслаблятися, адже росія готується до нових атак.
Про це голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів під час брифінгу.
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За словами Володимира Кудрицького, енергосистема України вже пережила найтяжчі збитки, завдані російськими ракетами атаками. Найгірше вже позаду через посилення української ППО та зниження можливостей рф завдавати ударів.
Він додав, що наразі ситуація в енергосистемі стабілізувалася і навіть покращилася. Однак деякі обмеження все ще спостерігаються на Київщині та Одещині.
"У деяких регіонах, таких як Одеський регіон, Київщина спостерігалися незначні або не дуже масштабні мережеві обмеження споживання. Вони пов’язані з тим, що розбиті мережі, які зараз відновлюються активно, все ще не здатні пропустити 100% обсягів електроенергії для того, щоб покрити 100% споживання в той чи інший час для цих областей", — заявив голова правління НЕК "Укренерго".
Втім, Кудрицький наголосив, що весна та літо будуть непростими: якщо обстріли припиняться, енергетики зможуть відновити інфраструктуру і досягти тривалого бездефіцитного періоду, але "на це не можна розраховувати".
Нагадаємо, раніше ми писали, що цієї ночі росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, ворог влучив у об'єкти критичної інфраструктури Львівщини. Загалом вибухи були в 11 областях.