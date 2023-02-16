Глава Укрэнерго Кудрицкий рассказал, какая ситуация с электроэнергией

Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет
На 16 февраля в Украине отсутствует дефицит мощности. Однако украинцам не стоит расслабляться, ведь россия готовится к новым атакам.
Об этом глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал во время брифинга.
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По словам Владимира Кудрицкого, энергосистема Украины уже пережила тяжелый ущерб, нанесенный российскими ракетами атаками. Самое плохое уже позади из-за усиления украинской ПВО и снижения возможностей россии наносить удары.
Он добавил, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась и даже улучшилась. Однако некоторые ограничения все еще наблюдаются в Киевской и Одесской областях.
"В некоторых регионах, таких как Одесский регион, Киевщина наблюдались незначительные или не очень масштабные сетевые ограничения потребления. Они связаны с тем, что разбитые сети, восстанавливающиеся сейчас активно, все еще не способны пропустить 100% объемов электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления в то или иное время для этих областей", — заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго".
Впрочем, Кудрицкий отметил, что весна и лето будут непростыми: если обстрелы прекратятся, энергетики смогут восстановить инфраструктуру и добиться длительного бездефицитного периода, но "на это нельзя рассчитывать".
Напомним, ранее мы писали, что этой ночью россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, враг попал в объектам критической инфраструктуры Львовщины. В общей сложности взрывы были в 11 областях.