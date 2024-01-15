Полицейский Артем Грушко рассказал о спасении людей во время войны. Подробности читайте на нашем сайте.

Была страшная картина — полицейский рассказал, как спасал одесситов после ракетного обстрела
Полицейский Артем Грушко, которого Президент Владимир Зеленский упомянул в одном из своих видеообращений к гражданам, рассказал, как спасал пострадавших от российского обстрела Одессы и подрыва Каховской ГЭС.
Национальная полиция обнародовала интервью с правоохранителем.
Работа полиции во время войны.
По словам мужчины, он был рядом, когда российская ракета попала в один из жилых домов Одессы 29 декабря прошлого года. После "прилета" Грушко сразу побежал на помощь потерпевшим.
"Внутри была такая высокая температура, что на мне плавилась кофта. Мы прочесывали каждый этаж снизу вверх, и обратно. Вывели мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину... Там была страшная картина", — рассказал полицейский.
Кроме того, он вспомнил один из самых трудных периодов своей работы — июнь прошлого года, когда российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Артем в то время был в Херсонской области, вместе с другими коллегами он уехал в "красную зону" спасать жителей затопленных населенных пунктов.
"Мы работали тогда под плотным обстрелом. Россияне атаковали всеми видами вооружения. Но никто не опускал руки и это давало свой результат. Мы плыли над сооружениями с остряками, которые повреждали наши лодки, а люди ждали помощи на крышах", — рассказал правоохранитель.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам 31 декабря 2023 года выделил Артема Грушко и поблагодарил его за мужество и героизм во время спасения пострадавших от массированного обстрела РФ Одессы.
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