Полицейский Артем Грушко рассказал о спасении людей во время войны. Подробности читайте на нашем сайте.

Полицейский Артем Грушко. Фото: Национальная полиция

Полицейский Артем Грушко, которого Президент Владимир Зеленский упомянул в одном из своих видеообращений к гражданам, рассказал, как спасал пострадавших от российского обстрела Одессы и подрыва Каховской ГЭС.



Национальная полиция обнародовала интервью с правоохранителем.



Работа полиции во время войны.



По словам мужчины, он был рядом, когда российская ракета попала в один из жилых домов Одессы 29 декабря прошлого года. После "прилета" Грушко сразу побежал на помощь потерпевшим.

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"Внутри была такая высокая температура, что на мне плавилась кофта. Мы прочесывали каждый этаж снизу вверх, и обратно. Вывели мужчину, вынесли на носилках пожилую женщину... Там была страшная картина", — рассказал полицейский.

Полицейский Артем Грушко. Фото: Национальная полиция

Полицейский Артем Грушко. Фото: Национальная полиция

Кроме того, он вспомнил один из самых трудных периодов своей работы — июнь прошлого года, когда российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Артем в то время был в Херсонской области, вместе с другими коллегами он уехал в "красную зону" спасать жителей затопленных населенных пунктов.

"Мы работали тогда под плотным обстрелом. Россияне атаковали всеми видами вооружения. Но никто не опускал руки и это давало свой результат. Мы плыли над сооружениями с остряками, которые повреждали наши лодки, а люди ждали помощи на крышах", — рассказал правоохранитель.

Полицейский Артем Грушко. Фото: Национальная полиция

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам 31 декабря 2023 года выделил Артема Грушко и поблагодарил его за мужество и героизм во время спасения пострадавших от массированного обстрела РФ Одессы.

Напомним, ранее полиция Харьковской области показала последствия авиаударов по области. В результате атаки повреждены предприятие и жилые дома.



По мнению военного эксперта Сергея Грабского, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в частности из российского Белгорода, маловероятно.