Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экология arrow "Она российская": коллаборант Балицкий заявил, что переговоров по статусу ЗАЭС не будет arrow

"Она российская": коллаборант Балицкий заявил, что переговоров по статусу ЗАЭС не будет

6 марта 2023 11:27
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне и их приспешники не собираются обсуждать ситуацию вокруг Запорожской АЭС
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переговоров по ЗАЭС не будет. Балицкий назвал его собственностью российской федерации.

Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Читайте также:

Переговоров по ЗАЭС не будет

Главный российский гауляйтер на оккупированных территориях Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российскому телеканалу "Крым-24" опроверг возможные переговоры по статусу Запорожской АЭС.

"По станции все вопросы сняты", — уверен Балыцкий.

Кому принадлежит атомная станция

Коллаборант, возглавляющий оккупационную "администрацию" Запорожской области, заявил, что ЗАЭС решением владимира путина якобы передано в российскую собственность.

"Станция российская, и она будет работать в пользу Запорожской области и территории российской федерации. Никаких вопросов мы обсуждать не будем", — подчеркнул бывший украинский нардеп, после оккупации Мелитополя пошедший работать на российских агрессоров.

Напомним, год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря оставшемуся работать украинскому персоналу удается избежать ядерной аварии. Президент государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на ЗАЭС после одного года оккупации.

Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.

Фото из российских СМИ

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:14 Ученые бьют тревогу: удалось найти тысячи утечек метана, которые ускорят климатическую катастрофу

20:11Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины

20:08 Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

20:06 Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Новина з фото

19:49 В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:35 Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь

Новина з фото

19:31 В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали

19:30 Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки

19:20 В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин

19:19 "ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение

Новина з відео

18:24 Главные итоги прошлой недели: Шейтемальн расскажет о конфликте Зеленского с Залужным и заявлениях стендапера Щегеля

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Новина з відео

17:46 Омбудсмен Украины отреагировал на жестокий расстрел украинского военного

Новина з відео

17:16В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

Новина з відео

17:03 Блогер из Хмельницкого устроил самосуд над мужчиной за воровство: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:45 Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака

Новина з відео

16:22 На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь

Новина з відео

16:21 Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах оккупантов в Ирпене

Новина з відео

13:12 Пономарев и DZIDZIO споют ради защитников Бахмута

Срочная новость

12:27​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

Эксклюзив

18:20Землетрясение и политическое нейтралитет: заинтересованы ли украинцы отдыхать в Турции

Эксклюзив

18:15Каждый сантиметр нашей земли должен быть засеян: трудности посевной — будем ли мы с хлебом

Эксклюзив

17:58Битва года: что на самом деле происходит в Бахмуте, и будут ли ВСУ отступать из города

13:35Новый глава НАБУ: что известно о Семене Кривоносе

Эксклюзив

11:23Первые украинские пилоты уже в США: все детали — эксклюзив

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00Хотим похоронить с почестями: семья спецназовца КОРД умоляет вернуть его тело из плена

07:00Пять вещей, которые необходимо знать о ситуации в Приднестровье

06:23Масштабная индексация в Украине: кому досталось всего 100 грн

20:00Четыре фактора того, что западные санкции пока не приводят к краху российской экономики

18:00Храбрая Литва: как страна противостояла трем автократиям, включая россию

Актуальное по теме

None 6 Март 20:14

Ученые бьют тревогу: удалось найти тысячи утечек метана, которые ускорят климатическую катастрофу

None 6 Март 20:10

Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины

None 6 Март 20:08

Во что инвестировать во время войны: советы эксперта

None 6 Март 20:08

Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB