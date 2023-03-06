"Она российская": коллаборант Балицкий заявил, что переговоров по статусу ЗАЭС не будет
Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переговоров по ЗАЭС не будет. Балицкий назвал его собственностью российской федерации.
Об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
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Переговоров по ЗАЭС не будет
Главный российский гауляйтер на оккупированных территориях Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российскому телеканалу "Крым-24" опроверг возможные переговоры по статусу Запорожской АЭС.
"По станции все вопросы сняты", — уверен Балыцкий.
Кому принадлежит атомная станция
Коллаборант, возглавляющий оккупационную "администрацию" Запорожской области, заявил, что ЗАЭС решением владимира путина якобы передано в российскую собственность.
"Станция российская, и она будет работать в пользу Запорожской области и территории российской федерации. Никаких вопросов мы обсуждать не будем", — подчеркнул бывший украинский нардеп, после оккупации Мелитополя пошедший работать на российских агрессоров.
Напомним, год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря оставшемуся работать украинскому персоналу удается избежать ядерной аварии. Президент государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на ЗАЭС после одного года оккупации.
Также мы писали, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.
Фото из российских СМИ