В Мариуполе оккупанты провоцируют серьезную экологическую катастрофу: Азовское море в опасности

Россияне "отремонтировали" мост через Кальчик, засыпав русло строительным мусором

Российские "власти" в Мариуполе решили вместо ремонта моста через реку Кальчик насыпать дамбу из строительного мусора. Поэтому летом в Азовском море в районе Мариуполя ожидается экологическая катастрофа.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Нежелание ремонтировать мост

Российские оккупанты в Мариуполе нашли "выход" из ситуации с мостом на улице Карпинского, который они сами и разрушили во время штурма города.

Не желая его восстанавливать, россияне просто засыпали русло реки Кальчик строительным мусором.

Это сократило поток Кальчика, по меньшей мере, в четыре раза.

Экологическая катастрофа

Уже сейчас ситуация в реке заметно ухудшилась.

Вода стала неестественно зеленого цвета, в районе "моста" из мусора можно почувствовать вонь из-за застоя воды.

"Последствия акватории Азовского моря в районе Мариуполя будут катастрофическими уже этим летом", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в начале марта городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в Украинском медиацентре заявил, что во временно оккупированном городе объем воды, которой пользуются люди, уменьшается, а качество ее — ужасное.

Фото: Telegram Андрющенко