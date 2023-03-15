В Мариуполе оккупанты провоцируют серьезную экологическую катастрофу: Азовское море в опасности
Российские "власти" в Мариуполе решили вместо ремонта моста через реку Кальчик насыпать дамбу из строительного мусора. Поэтому летом в Азовском море в районе Мариуполя ожидается экологическая катастрофа.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
-
В порту Одещини виявили матеріали для підпільного виробництва "брендової" парфумерії
-
Кабмин обновил программы "5-7-9" и лизинга: какие кредиты отменяют
-
Телескоп Джеймс Уэбб “поймал” звезду на грани смерти
-
Переселенцам могут отменить статус ВПЛ и перестать выплачивать деньги: причины
-
В Украине создали Департамент по предотвращению коррупции: людей призывают к сотрудничеству
-
Филатов рассказал о бегстве стражей порядка из Днепра после начала большой войны
-
Россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем
-
В Одесской области коммунальщики заработали миллион на покупке авто для очистки канализаций
-
"Мисс Германия" посетила "Оскар" в платье украинского бренда, которое шили во время обстрелов
-
Мобилизация мужчин до 27 лет: при каких условиях возможна и в чем нюансы
Нежелание ремонтировать мост
Российские оккупанты в Мариуполе нашли "выход" из ситуации с мостом на улице Карпинского, который они сами и разрушили во время штурма города.
Не желая его восстанавливать, россияне просто засыпали русло реки Кальчик строительным мусором.
Это сократило поток Кальчика, по меньшей мере, в четыре раза.
Экологическая катастрофа
Уже сейчас ситуация в реке заметно ухудшилась.
Вода стала неестественно зеленого цвета, в районе "моста" из мусора можно почувствовать вонь из-за застоя воды.
"Последствия акватории Азовского моря в районе Мариуполя будут катастрофическими уже этим летом", — подчеркнул Андрющенко.
Напомним, в начале марта городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в Украинском медиацентре заявил, что во временно оккупированном городе объем воды, которой пользуются люди, уменьшается, а качество ее — ужасное.
Фото: Telegram Андрющенко