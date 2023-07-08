Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 8 июля arrow

Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 8 июля

8 июля 2023 21:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Радиационная ситуация в Украине: информация на вечер 8 июля
Измерение уровня радиации. Фото: phonoteka.org
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На вечер 8 июля радиационная ситуация в Украине остается в пределах нормы. Согласно данным радиометрического мониторинга вблизи атомных электростанций, показатели уровня радиации в Украине не превышают норму.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также:

Как свидетельствуют данные учреждения, на пунктах наблюдения в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, зарегистрированные величины мощности экспозиционной дозы находятся в пределах среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации в Украине на 8 июля

Такие показатели означают отсутствие аварийных ситуаций на ядерных объектах Украины и отсутствие трансграничного переноса на территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

Самая высокая величина радиации была зафиксирована на метеостанции Чернобыль — 166 нЗв/ч, однако и этот показатель ниже контрольного уровня.

Радиационная обстановка в Украине 7 июля. Фото: Укргидрометцентр
Радиационная обстановка в Украине 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Радиационный фон в районе ЗАЭС

Размер радиации вблизи Запорожской АЭС, которая была зафиксирована на метеостанции Никополь, составляет 114 нЗв/час. Этот показатель также ниже контрольного уровня.

Уровень радиации в районе ЗАЭС
Радиационная ситуация у ЗАЭС 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, компания "Энергоатом" заявила 6 июля, что отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и выбросу радиации.

Американское ядерное общество отмечает, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточное тепло.

По данным Главного управления разведки Минобороны, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз