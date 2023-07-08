Радиационная ситуация в Украине: информация на вечер 8 июля

Измерение уровня радиации. Фото: phonoteka.org

На вечер 8 июля радиационная ситуация в Украине остается в пределах нормы. Согласно данным радиометрического мониторинга вблизи атомных электростанций, показатели уровня радиации в Украине не превышают норму.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Как свидетельствуют данные учреждения, на пунктах наблюдения в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, зарегистрированные величины мощности экспозиционной дозы находятся в пределах среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации в Украине на 8 июля

Такие показатели означают отсутствие аварийных ситуаций на ядерных объектах Украины и отсутствие трансграничного переноса на территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

Самая высокая величина радиации была зафиксирована на метеостанции Чернобыль — 166 нЗв/ч, однако и этот показатель ниже контрольного уровня.

Радиационная обстановка в Украине 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Радиационный фон в районе ЗАЭС

Размер радиации вблизи Запорожской АЭС, которая была зафиксирована на метеостанции Никополь, составляет 114 нЗв/час. Этот показатель также ниже контрольного уровня.

Радиационная ситуация у ЗАЭС 8 июля. Фото: Укргидрометцентр

Условные отметки:

красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;

оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;

желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;

зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;

голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;

синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;

серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, компания "Энергоатом" заявила 6 июля, что отказ российских оккупантов переводить пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и выбросу радиации.

Американское ядерное общество отмечает, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточное тепло.

По данным Главного управления разведки Минобороны, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.