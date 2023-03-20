В мире быстро исчезают горные леса: учёные назвали причины

Основными губительными факторами являются лесозаготовка, расширение сельского хозяйства и лесные пожары

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия по всему миру была потеряна площадь горных лесов, превышающая площадь штата Техас. В общей сложности потеряно 78 миллионов гектаров горных лесов — это более 7%.

Об этом сообщает The Guardian.

Чем вызвана потеря горных лесов

Основными губительными факторами являются лесозаготовка, расширение сельского хозяйства и лесные пожары.

"Наш глобальный анализ потерь горных лесов обнаружил тревожное ускорение за последние два десятилетия", — пишут ученые.

Исследователи под руководством ученых из Университета Лидса в Великобритании и Южного научно-технического университета в Китае отслеживали изменения в лесах с 2001 по 2018 год. Они документировали увеличение и уменьшение древесного покрова, а также изучали возможное влияние на биоразнообразие.

"Мы обнаружили, что 78 млн га горных лесов было потеряно в течение 2001-2018 годов, и ежегодные потери значительно ускорились. Причем недавние потери в 2,7 раза больше, чем в начале века", — говорит команда.

Ученые обнаружили, что лесозаготовка является причиной 42% потерь горных лесов, лесные пожары — 29%, подсечно-огневое земледелие — 15%, а полупостоянное или постоянное сельское хозяйство — 10% потерь.

Больше всего от потери горных лесов пострадали Азия, Южная Америка, Африка, Европа и Австралия.

Значительная часть потерь на севере Азии была вызвана лесными пожарами, в том числе в россии.

Чем это опасно

Горы являются домом для более чем 85% птиц, млекопитающих и земноводных в мире. Когда горные среды были более защищенными, чем равнинные, поскольку из-за специфического рельефа люди имели к ним меньше доступа.

Сейчас горные леса находятся под растущей угрозой, поскольку люди осваивают труднодоступные районы планеты.

Засухи и лесные пожары привели к значительным потерям в Австралии: в прошлом году огонь уничтожил 60 тысяч гектаров леса, а в 2020 году из-за масштабных пожаров в стране погибло около 1,25 миллиарда животных.

"Наши результаты указывают на то, что природоохранные территории в пределах горных очагов имеют более низкие темпы потерь, чем их окрестности. Увеличение площади природоохранных территорий в горах должно стать ключевым фактором для сохранения горных лесов и биоразнообразия в будущем", — добавляют ученые.

Напомним, в начале февраля Чили охватили лесные пожары. По меньшей мере, погибли 23 человека, также пострадали 979 человек.