COVID, птичий грипп, оспа - почему появляется так много вирусов

Откуда появляются новые вирусы и почему количество вспышек растет

Мария Кагал Редактор международного отдела

ВОЗ обеспокоена новой вспышкой верума Марбурга, которую недавно подтвердили в Экваториальной Гвинее. Считается, что он уже унес жизни двухсот человек в стране и быстро распространяется. Почему в мире появляется все большее число эпидемий вирусов — объясняет в своей статье преподаватель вирусологии Университета Суррея Линдси Бродбент. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

COVID, птичий грипп, оспа — вирусолог о том, почему появляется так много вирусов

От широкомасштабной вспышки оспы (ранее ее называли обезьяньей) в 2022 году до развития ситуации с птичьим гриппом и недавних случаев вируса Марбург в Экваториальной Гвинее — COVID уже не доминирует в заголовках новостей так, как раньше. В то же время мы регулярно слышим о вспышках новых или повторных вирусов.

Итак, растет ли частота вспышек вирусов? Или мы стали лучше обнаруживать вспышки благодаря усовершенствованной технологии, разработанной во время пандемии COVID? Правильным утверждением может быть и то, и другое.

По оценкам, существует 1,67 миллионов вирусов, которые сейчас инфицируют млекопитающих и птиц, но еще не идентифицированы. Считается, что до 827 тысяч из них могут инфицировать человека.

Домашние птицы могут инфицировать человека. Фото: Unsplash

Чтобы понять, как появляются вирусы, нам следует вернуться к началу жизни на Земле. Существует несколько теорий о том, как появились первые вирусы, но все они сходятся в том, что вирусы существуют уже миллиарды лет, эволюционируя вместе с живыми существами. Когда происходит нарушение этой стабильной коэволюции, мы можем столкнуться с неприятностями.

Основными факторами возникновения вирусов в человеческой популяции есть люди и их действия. Сельское хозяйство стало распространенной практикой более 10 тысяч лет назад, а вместе с ним люди начали тесно контактировать с животными. Это дало возможность вирусам, естественным образом инфицировавшим этих животных, "перейти" к человеку. Эти вирусы называются зоонозами. Около 75% новых инфекционных заболеваний возникают из-за зоонозов.

Развитие человеческой цивилизации и технологий привело к разрушению среды обитания животных, что заставило их искать новые территории в поисках источников пищи. Различные виды, обычно не контактировавшие между собой, теперь живут в одной среде. Добавьте к этому уравнение людей и вы получите идеальный рецепт для появления нового вируса.

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Урбанизация приводит к высокой плотности населения, создавая идеальную среду для распространения вирусов. Быстрое развитие больших и малых городов часто опережает развитие надлежащей инфраструктуры, такой как санитария и здравоохранение, что повышает вероятность вспышек вирусов.

Изменение климата способствует также распространению вирусов. Например, арбовирусы (вирусы, распространяемые членистоногими, такими как комары) обнаруживаются в новых регионах, поскольку расширяется круг стран, где москиты могут выжить.

Об этих факторах мы знаем уже давно. Появление SARS-CoV-2 (вируса, вызываемого COVID) не удивило ни одного вирусолога или эпидемиолога. Это был вопрос времени. Неожиданными были масштабы пандемии COVID и сложность эффективного ограничения распространения вируса.

Шанхай, январь 2023 года. Фото: REUTERS

Мы также не могли предположить, какое влияние дезинформация будет иметь на другие сферы общественного здоровья. В частности, антивакцинаторские настроения стали более распространенными в социальных сетях за последние несколько лет, и мы наблюдаем рост количества колеблющихся по поводу вакцинации.

Также были нарушены плановые программы детской иммунизации, что увеличило риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации, таких как корь.

Уроки наблюдения

В ходе пандемии COVID наука развивалась беспрецедентными темпами, что привело к разработке новых и усовершенствованных методов обнаружения вируса для мониторинга вспышек и эволюции вируса. Сейчас многие ученые, занимающиеся отслеживанием SARS-CoV-2, обращают внимание на мониторинг других вирусов.

Например, мониторинг сточных вод широко использовался для обнаружения SARS-CoV-2 во время пандемии и может помочь отслеживать другие вирусы, представляющие угрозу здоровью человека.

Когда человек инфицируется вирусом, часть генетического материала вируса обычно смывается в унитаз. Сточные воды могут показать, растет ли количество инфекций в определенной местности, как правило, до того, как количество больных начинает расти в больницах.

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Адаптация этой технологии для поиска других вирусов, таких как грипп, корь или даже полиомиелит, может предоставить нам ценные данные о времени вспышек вирусов. Это уже в известной степени происходит — например, полиовирус был обнаружен в сточных водах Лондона в течение 2022 года.

Такое усиление вирусного надзора, естественно, приведет к увеличению количества сообщений о вспышках вирусов. Хотя некоторые люди могут считать это нагнетанием страха, такая информация может стать ключом к сдерживанию будущих пандемий. Если вспышка произойдет в регионе, где нет должного эпиднадзора за вирусом, инфекция, скорее всего, распространится слишком далеко, чтобы ее можно было легко локализовать.

Однако эпиднадзор – это лишь одна часть готовности к пандемии. Правительства, медицинские и научные учреждения по всему миру должны иметь регулярно обновляемые протоколы по появлению вируса и пандемии, чтобы мы не пытались понять ситуацию, когда может быть слишком поздно.

Вряд ли COVID будет последней пандемией, свидетелями которой станут многие живущие сегодня. Будем надеяться, что в следующий раз мы будем лучше подготовлены.

Линдси Бродбент, преподаватель вирусологии, Университет Суррея

Фото: REUTERS