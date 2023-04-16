Пасха в Киево-Печерской Лавре – большой репортаж

Успенский собор Киево-Печерской Лавры во время празднования Пасхи, 16 апреля. Фото: Олег Переверзев

В воскресенье, 16 апреля, священнослужители Православной церкви Украины совершили первое богослужение по случаю Воскресения Христового в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Украинский язык на Пасху прозвучал тут впервые за 300 лет. В Нижней Лавре — Крестовоздвиженском храме — Пасхальное богослужение совершали также представители Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

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Правоохранители проверяли все пасхальные корзины

Территория Верхней Лавры, куда относится знаменитый Успенский собор, находится в подчинении ПЦУ. А вот УПЦ все еще формально осталась в Крестовоздвиженской церкви, хотя Министерство культуры расторгло договор с УПЦ МП из-за его многочисленных нарушений и заявило, что выселяет их из Лавры.

Всенощная служба в обеих конфессиях началась около 12 ночи и продолжалась до 5 утра. Затем стартовал процесс освящения пасхальных корзин, который длился до 12 утра воскресенья. Все время киевляне и гости города подходили к церквам, освящали корзины и возвращались домой.

Пасхальная корзина киевлян на освящении в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новини.LIVE

Традиционная пасхальная корзина. Фото Новини.LIVE

На Пасху в Лавре не было замечено никаких активистов, как и митингов или тем более столкновений. Порядок вокруг Киево-Печерской Лавры обеспечивали десятки правоохранителей. Несколько из них в целях безопасности проверяли документы и корзины у каждого из верующих непосредственно уже перед входом в Успенский собор.

Правоохранители проверяют содержимое пасхальных корзин перед входом в Лавру. Фото: Новини.LIVE

Порядок в Киево-Печерской Лавре обеспечивали десятки правоохранителей. Фото: Новини.LIVE

Многие из них в этот день оделись в украинскую национальную одежду.











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"Мы постились весь Великий пост и молились. Вам не передать, какая радость, что мы дожили и празднуем Пасху на украинском языке в нашей украинской церкви в Лавре. Дай Бог, чтобы и наши враги вышли из нашей земли. Теперь это самое большое желание страны, чтобы российских орков выгнали из нашего государства", — поделились с Новини.LIVE киевлянки Мария и Леся.

Как прошла Пасха в УПЦ МП

А вот возле Крестовоздвиженского храма в Нижней Лавре, где службу до сих пор совершают священнослужители Украинской православной церкви, по состоянию на 10 утра верующих было значительно меньше. Однако, как рассказали прихожане УПЦ, больше людей здесь было именно на ночной службе.

Священнослужитель УПЦ на территории Крестовоздвиженского храма. Фото: Новини.LIVE

"Целую неделю готовилась к Пасхе. Например, пасочки пекла во вторник с 12 до 3 ночи, чтобы разгрузить неделю. Потому что в четверг — было богослужение, в пятницу тоже — вынес Плащеницы", — поделилась с Новини.LIVE одна из прихожанок УПЦ.

Прихожане УПЦ на освящении пасхальных корзин. Фото: Новини.LIVE

"Христос Воскрес очень радостно, но и очень печально, что наше общество так разделилось", — добавила другая прихожанка, имея в виду нынешние события в Киево-Печерской Лавре.

Что киевляне освящали в пасхальных корзинах

Освящение пасок на Пасху в Киево-Печерской Лавре закончилось около 12 дня. В основном люди освящали традиционные пасхальные атрибуты, как собственно, паски, мясо, колбасу, сало и, конечно, яйца.













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Мы также встретили двух военных, которые освящали пасхальные корзины, находясь и в отпуске, и поинтересовались у них, как после фронта они воспринимают мирный Киев.

Ребята, которые не знают друг друга, ответили как один: что очень счастливы, что сейчас Киев — совсем другой город, в отличие от пасхальных праздников 2022 года. Мол, именно такая праздничная и спокойная обстановка в мирных городах дает вдохновение украинской армии защищать границы Украины от врага.