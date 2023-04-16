Великоднє богослужіння у Києво-Печерській лаврі: фоторепортаж

Українці прийшли святити паску в Києво-Печерську лавру. Фото: Новини.LIVE

На Великдень, 16 квітня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проходить церковне богослужіння, яке очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на Великодньому богослужінні у Лаврі.

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У Верхній Києво-Печерській лаврі, а саме біля Успенського собору кияни та гості міста приходять для освячення великодніх кошиків. Віряни відзначили, що чекали цього свята понад 300 років і дуже раді, що нарешті можуть освятити свої пасочки в українській православній церкві на території Лаври.

Також паску освячують на території Нижньої Києво-Печерської лаври біля Хрестовоздвиженського храму. Попри розірвання Мінкультом договорів з УПЦ у храмі засідає конфесія.

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Українці святять паску у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE 1 / 10

Порядок забезпечували кілька десятків правоохоронців, однак все обійшлось без пригод, ситуація на території Лаври спокійна. Ніяких провокацій чи сутичок немає, люди підходять освячувати свої кошики та повертаються додому.

Нагадаємо, з 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Вже 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну в повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ владика Павло (Лебідь) заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE