Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре: фоторепортаж

Украинцы пришли святить паску в Киево-Печерскую лавру. Фото: Новини.LIVE

В Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит церковное богослужение, которое возглавил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на Пасхальном богослужении в Лавре.

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В Верхней Киево-Печерской лавре, а именно возле Успенского собора, киевляне и гости города приходят для освящения пасхальных корзин. Верующие отметили, что ждали этого праздника более 300 лет и очень рады, что наконец-то могут освятить свои паски в украинской православной церкви на территории Лавры.

Также праздничнее корзины освящают на территории Нижней Киево-Печерской лавры возле Крестовоздвиженского храма. Несмотря на расторжение Минкультом договоров з УПЦ в храме всеравно заседает конфессия.

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы святят паску в Киево-Печерской лавре. Фото: Новини.LIVE 1/10 _ 10

Порядок обеспечивали несколько десятков правоохранитель, однако все обошлось без происшествий, ситуация на территории Лавры спокойная. Никаких провокаций или столкновений нет, люди подходят освящать свои корзины и возвращаются домой.

Напомним, с 29 марта с УПЦ МП расторгают договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающий часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение.

Уже 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между вышедшими на акции протеста верующими и активистами. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся об украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.