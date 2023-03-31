На території Лаври штовханина і сутички: УПЦ МП блокує вхід до храму

Біля Києво-Печерської лаври зібралося багато людей

Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Що відбувається зараз у Лаврі

Священнослужителі та прихожани заблокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Експерти Мінкульту наразі покинули територію Лаври.

Представники УПЦ МП заявляють, що пропустять комісію лише після відповідного рішення суду. Напередодні УПЦ МП подала до заповідника позов через припинення договору оренди приміщень Лаври.

У натовпі, який зібрався на території заповідника, досить напружена атмосфера. До Лаври прийшли активісти, які заявляють свою проукраїнську позицію.

Між активістами та прихожанами, які уже декілька днів перебувають на території Лаври, виникла сварка та навіть дійшло до бійки.

Зазначимо, що раніше представники Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що не залишать Києво-Печерську лавру, бо відповідають за стан споруд.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння.

30 березня суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви Московського патріархату щодо заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП наполягала не допустити її виселення з території Лаври.