УПЦ МП не залишить територію Лаври: представники церкви пояснили причину
Представники Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що не залишать Києво-Печерську Лавру, бо відповідають за стан споруд. Але заважати Мінкульту не планують.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з Києво-Печерської Лаври.
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УПЦ МП залишаються у Лаврі
Речник Української православної церкви (Московського патріархату) Климент заявив, що ця релігійна організація не буде залишати Києво-Печерську Лавру.
Климент пояснив, що на УПЦ МП — відповідальність за стан будівель Лаври, згідно із документами про оренду, тому вони не можуть залишити територію монастиря.
Речник Української православної церкви додав, що представники церкви перебувають на території Києво-Печерської Лаври на законних підставах.
Що відбуватиметься у Лаврі
Разом з тим, зазначив прессекретар УПЦ МП, клірики та віряни церкви не заважатимуть представникам Міністерства культури та інформаційної політики.
Сьогодні у Лаврі має проводитися інвентаризація майна.
Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.
Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".
Фото: Новини.LIVE