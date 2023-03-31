УПЦ МП не залишить територію Лаври: представники церкви пояснили причину

Віряни і клірики на території Києво-Печерської Лаври

Представники Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що не залишать Києво-Печерську Лавру, бо відповідають за стан споруд. Але заважати Мінкульту не планують.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з Києво-Печерської Лаври.

УПЦ МП залишаються у Лаврі

Речник Української православної церкви (Московського патріархату) Климент заявив, що ця релігійна організація не буде залишати Києво-Печерську Лавру.

Климент пояснив, що на УПЦ МП — відповідальність за стан будівель Лаври, згідно із документами про оренду, тому вони не можуть залишити територію монастиря.

Речник Української православної церкви додав, що представники церкви перебувають на території Києво-Печерської Лаври на законних підставах.

Що відбуватиметься у Лаврі

Разом з тим, зазначив прессекретар УПЦ МП, клірики та віряни церкви не заважатимуть представникам Міністерства культури та інформаційної політики.

Сьогодні у Лаврі має проводитися інвентаризація майна.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

Фото: Новини.LIVE