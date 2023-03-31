УПЦ МП не покинет территорию Лавры: представители церкви объяснили причину

Верующие и клирики на территории Киево-Печерской Лавры

Представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что не покинут Киево-Печерскую Лавру, потому что отвечают за состояние сооружений. Но мешать Минкульту не планируют.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из Киево-Печерской Лавры.

УПЦ МП остаются в Лавре

Представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Климент заявил, что эта религиозная организация не будет покидать Киево-Печерскую Лавру.

Климент объяснил, что на УПЦ МП — ответственность за состояние зданий Лавры согласно документам об аренде, поэтому они не могут покинуть территорию монастыря.

Спикер Украинской православной церкви добавил, что представители церкви находятся на территории Киево-Печерской Лавры на законных основаниях.

Что будет происходить в Лавре

Вместе с тем, отметил пресс-секретарь УПЦ МП, клирики и верующие церкви не будут мешать представителям Министерства культуры и информационной политики.

Сегодня в Лавре должна проводиться инвентаризация имущества.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".

Фото: Новини.LIVE