УПЦ МП не покинет территорию Лавры: представители церкви объяснили причину
Представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что не покинут Киево-Печерскую Лавру, потому что отвечают за состояние сооружений. Но мешать Минкульту не планируют.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из Киево-Печерской Лавры.
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УПЦ МП остаются в Лавре
Представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Климент заявил, что эта религиозная организация не будет покидать Киево-Печерскую Лавру.
Климент объяснил, что на УПЦ МП — ответственность за состояние зданий Лавры согласно документам об аренде, поэтому они не могут покинуть территорию монастыря.
Спикер Украинской православной церкви добавил, что представители церкви находятся на территории Киево-Печерской Лавры на законных основаниях.
Что будет происходить в Лавре
Вместе с тем, отметил пресс-секретарь УПЦ МП, клирики и верующие церкви не будут мешать представителям Министерства культуры и информационной политики.
Сегодня в Лавре должна проводиться инвентаризация имущества.
Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.
В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".
Фото: Новини.LIVE