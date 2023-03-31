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На территории Лавры толкотня и стычки: УПЦ МП блокирует вход в храм

31 марта 2023 12:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Возле Киево-Печерской лавры собралось много людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей — как приверженцев УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Священнослужители и прихожане заблокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Эксперты Минкульта покинули территорию Лавры.

Представители УПЦ МП заявляют, что пропустят комиссию только после решения суда. Накануне УПЦ МП подала в заповедник иск из-за прекращения договора аренды помещений Лавры.

В толпе, собравшейся на территории заповедника, достаточно напряженная атмосфера. В Лавру пришли активисты, которые заявляют свою проукраинскую позицию.

Киево-Печерская лавра потасовка

Между активистами и прихожанами, которые уже несколько дней находятся на территории Лавры, возникла ссора и даже дошло до драки.

Киево-Печерская лавра потасовка

Отметим, что ранее представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что не покинут Киево-Печерскую лавру, потому что отвечают за состояние сооружений.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение.

30 марта суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви Московского патриархата по заповеднику "Киево-Печерская лавра". УПЦ МП настаивала не допустить ее выселение с территории Лавры.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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