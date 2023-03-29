УПЦ МП провела останню службу у Лаврі: реакція вірян на відео

Представники УПЦ МП мають залишити територію та приміщення Києво-Печерської Лаври не пізніше 29 березня

Сотні прихожан храмів Києво-Печерської Лаври, яку орендували представники Української православної церкви МП, відвідали останню службу цієї конфесії у середу, 29 березня. Саме цього дня в УПЦ МП закінчується оренда, духовенство повинне покинути територію заповідника не пізніше четверга 30 березня. Однак частина прихожан сподівається, що Лавра залишиться у користуванні УПЦ.

Про це вони розповіли Новини.LIVE.

Нагадаємо, 10 березня заповідник розірвав договір оренди із УПЦ через порушення його умов. Договір давав змогу цій релігійній конфесії користуватися культовими будівлями Лаври, що є державною власністю.

Однак намісник Лаври митрополит Павло після богослужіння 29 березня запевнив, що ніхто не збирається йти із заповідника, "бо немає на основі чого".

Частина прихожан Лаври теж вважають рішення Мінкульту незаконним, а дехто взагалі вбачає у виселенні УПЦ із Лаври то диявольський промисел, то навіть кінець світу.

"Якщо тут будуть інші (мається на увазі інша релігійна конфесія. — Ред.), треба буде вже тікати з Києва. І не тільки монахам, а й усім людям. То вже буде кінець. Не знаю кінець чого, але щось буде недобре", — сказав один із прихожан Лаври.

Ось думки інших вірян про те, що вони думають про виселення УПЦ із Лаври.



Вже ближче до вечора 29 березня частина священослужителів таки вирішила перейти до Православної церкви України. Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній призначив в.о. намісника Києво-Печерської Лаври вже у складі ПЦУ. Ним став архімандрит Авраамій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі марафону національних новин зазначив, що духовенство УПЦ МП силою не виганятимуть з Києво-Печерської Лаври. Але держава не допустить жодних провокацій.