УПЦ МП провела последнюю службу в Лавре: реакция верующих на видео

Представители УПЦ МП должны покинуть территорию и помещение Киево-Печерской Лавры не позднее 29 марта

Сотни прихожан храмов Киево-Печерской Лавры, которые арендовали представители Украинской православной церкви МП, посетили последнюю службу данной конфессии в среду 29 марта.

Именно в этот день в УПЦ МП заканчивается аренда, духовенство должно покинуть территорию заповедника не позднее четверга 30 марта. Однако часть прихожан надеется, что Лавра останется в пользовании УПЦ.

Об этом они рассказали Новини.LIVE.

Напомним, 10 марта заповедник расторг договор аренды с УПЦ из-за нарушения его условий. Договор давал возможность данной религиозной конфессии пользоваться культовыми зданиями Лавры, являющейся государственной собственностью.

Однако наместник Лавры митрополит Павел после богослужения 29 марта заверил, что никто не собирается уходить из заповедника, "потому что нет на основе чего".

Часть прихожан Лавры тоже считают решение Минкульта незаконным, а некоторые вообще видят в выселении УПЦ из Лавры то дьявольский промысел, то даже конец света.

"Если тут будут другие (имеется в виду другая религиозная конфессия. — Ред.), надо будет уже бежать из Киева. И не только монахам, но и всем людям. Это уже будет конец. Не знаю конец чего, но что-то будет нехорошее", — сказал один из прихожан Лавры.

Вот мнения других верующих о том, что они думают о выселении УПЦ из Лавры.



Уже ближе к вечеру 29 марта часть священнослужителей решила перейти в Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назначил и.о. наместника Киево-Печерской Лавры уже в составе ПЦУ. Им стал архимандрит Авраамий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире марафона национальных новостей отметил, что духовенство УПЦ МП не будут силой выгонять из Киево-Печерской Лавры. Но государство не допустит никаких провокаций.