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Какой он — идеальный мужчина? Простой тест покажет, с кем вы будете счастливы

16 сентября 2023 09:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой мужчина вам подходит – интересный тест
Тест по картинке на определение своего идеального партнера. Фото: Мета
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Далеко не каждая женщина может встретить именно того мужчину, который сделает ее счастливой, поэтому поиск любви похож, в основном, на рулетку или лотерею. Мы подготовили для вас очень интересный тест, который сможет показать, какой мужчина вам нужен.

Новини.LIVE предлагает пройти простой тест, благодаря которому можно определить свой идеал мужчин.

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Тест — какой мужчина является вашим идеалом

Чтобы узнать, какой мужчина является для вас идеалом, посмотрите на картинку, выберите лотерейный билет и проверьте результаты. Именно этот тест может показать то, с каким мужчиной в отношениях вы будете испытывать настоящее счастье.

  1. Харизматический хитрец

Такие мужчины достаточно умны, обладают хорошим чувством юмора и часто находятся в центре внимания, за что их очень любят девушки. Несмотря на то, что они легко влюбляются, их также быстро перестают интересовать другие люди.

Впрочем, несмотря на легкомыслие, в отношениях с людьми такие мужчины очень преданы.

  1. Сдержанный и заботливый

Такие мужчины обычно более сдержанны, поэтому во время первой встречи люди часто считают их достаточно холодными и эмоционально отстраненными. Но на самом деле они очень заботливы, честны и романтичны в отношениях с людьми.

  1. Волшебный интроверт

Эти мужчины всегда приходят и делают что-то вовремя, возлагают большие надежды на окружающих и прикладывают много усилий на то, что они делают. Но такие люди могут быть очень уязвимы и чувствительны, поэтому им нужно больше времени, чтобы доверять своей второй половинке.

  1. Врожденный лидер

Такие люди являются врожденными лидерами и спортсменами, если у них оптимистическое и доброжелательное настроение. Кроме того, они могут быть достаточно эмоциональными и чувствительными, но очень боятся, что их могут бросить, поэтому очень часто держат собственные чувства внутри себя.

Напомним, мы писали о том, как можно выбрать свою вторую половинку по тесту на картинку.

Раньше мы рассказывали о том, как можно узнать, правильным ли путем вы идете по жизни, по тесту.

Также мы сообщали о том, как узнать характер человека по форме его ладони.

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