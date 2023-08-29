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Якщо ти знаєш всі ці бренди, то тобі час на "пенсію": ностальгічний тест на вік

29 серпня 2023 20:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чи добре ви пам'ятаєте бренди з минулого життя – цікавий тест на вік
Людина, яка тримає у руці кнопковий телефон Nokia 3310. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Багатьом компаніям у сучасному світі вдалося завоювати довіру клієнтів та тривалий час перебувати на ринку, а деякі вже давно покинули його. Ми пропонуємо вам поринути у ностальгію та згадати найпопулярніші бренди, які ще до недавніх пір були на слуху у всіх людей.

Новини.LIVE пропонує вам пройти цікавий тест, щоб перевірити, чи пам’ятаєте ви бренди, які пішли у минуле.

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Що ж, бажаємо вам успіху!

Тест — чи пам’ятаєте ви бренди, які давно пішли з ринку?

  1. Назвіть один з найпопулярніших месенджерів, звук повідомлення якого неможливо було сплутати з іншим.
  • Snapchat
  • ICQ
  • Viber
  1. Назвіть одну з найперших на ринку кишенькових комп'ютерів компанію, яка швидко стала популярною, але також швидко пішла з ринку через появу смартфонів.
  • Palm
  • HP
  • Dexp
  1. Назвіть виробника плівок та фототехніки, який колись був найвідомішим та найвпливовішим, а потім пішов з ринку через появу цифрових знімків.
  • Sony
  • Fujifilm
  • Kodak
  1. Назвіть компанію, яка випускала техніку для фото та миттєво друкувала, але оголосила про банкрутство у 2001 році.
  • Polaroid
  • "Зенит"
  • Samsung
  1. Назвіть, чим займалася компанія, яка мала логотип "Nokia".
  • Нерухомістю
  • Телефонами
  • Одягом
  1. Назвіть компанію-виробника, яка була однією з найбільших автомобільних марок у США, але через зміну смаків у клієнтів у 2010 році перестала випускати автомобілі.
  • Pontiac
  • Dodge
  • Cadillac
  1. Назвіть компанію, реклама якої на екранах мала дуже смішний слоган "Просто додай води".
  • Invitro
  • Yupi
  • Invite

Відповіді

А тепер настав час перевірити, чи добре ви пам’ятаєте бренди, які вже давно пішли у минуле.

  1. ICQ
  2. Palm
  3. Kodak
  4. Polaroid
  5. Телефонами
  6. Pontiac
  7. Invite

Нагадаємо, ми писали про те, як можна визначити особливості свого характеру за улюбленим кольором. 

Раніше ми розповідали про те, як за простим тестом визначити, чи вміє людина брехати. 

Також ми повідомляли про те, як можна визначити свій характер за способом схрещування пальців рук.

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