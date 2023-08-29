Чи добре ви пам'ятаєте бренди з минулого життя – цікавий тест на вік

Людина, яка тримає у руці кнопковий телефон Nokia 3310. Фото: Pinterest

Багатьом компаніям у сучасному світі вдалося завоювати довіру клієнтів та тривалий час перебувати на ринку, а деякі вже давно покинули його. Ми пропонуємо вам поринути у ностальгію та згадати найпопулярніші бренди, які ще до недавніх пір були на слуху у всіх людей.

Новини.LIVE пропонує вам пройти цікавий тест, щоб перевірити, чи пам’ятаєте ви бренди, які пішли у минуле.

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Що ж, бажаємо вам успіху!

Тест — чи пам’ятаєте ви бренди, які давно пішли з ринку?

Назвіть один з найпопулярніших месенджерів, звук повідомлення якого неможливо було сплутати з іншим.

Snapchat

ICQ

Viber

Назвіть одну з найперших на ринку кишенькових комп'ютерів компанію, яка швидко стала популярною, але також швидко пішла з ринку через появу смартфонів.

Palm

HP

Dexp

Назвіть виробника плівок та фототехніки, який колись був найвідомішим та найвпливовішим, а потім пішов з ринку через появу цифрових знімків.

Sony

Fujifilm

Kodak

Назвіть компанію, яка випускала техніку для фото та миттєво друкувала, але оголосила про банкрутство у 2001 році.

Polaroid

"Зенит"

Samsung

Назвіть, чим займалася компанія, яка мала логотип "Nokia".

Нерухомістю

Телефонами

Одягом

Назвіть компанію-виробника, яка була однією з найбільших автомобільних марок у США, але через зміну смаків у клієнтів у 2010 році перестала випускати автомобілі.

Pontiac

Dodge

Cadillac

Назвіть компанію, реклама якої на екранах мала дуже смішний слоган "Просто додай води".

Invitro

Yupi

Invite

Відповіді

А тепер настав час перевірити, чи добре ви пам’ятаєте бренди, які вже давно пішли у минуле.

ICQ Palm Kodak Polaroid Телефонами Pontiac Invite

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