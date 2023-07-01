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Чи вміє людина брехати: швидкий тест

1 липня 2023 01:11
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як впіймати брехуна: простий швидкий тест
Брехуна доволі просто виявити за допомогою простого тесту. Фото: pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як швидко розпізнати брехуна у своєму оточенні? За допомогою дуже простого тесту.

Нехай людина витягне вказівний палець правої руки (якщо він шульга, то лівої). Тепер нехай він швидко уявно намалює на лобі велику латинську літеру Q.

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Тепер перевіримо результат.

Хтось малює літеру Q методом дзеркального відображення, щоб її могла прочитати людина навпроти – тобто хвостиком ліворуч. Якщо все зроблено саме так, то вітаємо, перед вами гарний брехун. Тому що чітко усвідомлює, як його бачать інші люди, і йому подобається бути в центрі уваги.

А хтось малює літеру Q так, щоб її міг прочитати він сам – тобто хвостиком праворуч. Така людина швидше за все інтроверт. А отже, майже ніколи не бреше. А коли й намагається когось обдурити, то робить це так недолуго, що не варто й починати.

Тепер, озброївшись цими знаннями, можна тестувати усіх ваших контрагентів, наприклад, перед укладанням важливих угод.

Раніше ми писали, що психологи радять батькам з’ясувати, чи є у їхніх дітей якісь переживання та страхи, за допомогою простих тестів-малюнків. Адже дорослі можуть навіть не здогадуватися, що у їхньої дитини визрівають якісь психологічні проблеми.

Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер. Особливо яскраво проявить риси особистості тест "Коло". Спочатку накресліть на аркуші коло та без особливих роздумів намалюйте щось на його основі. А потім читайте висновки щодо варіанту картинки, яка у вас вийшла.

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