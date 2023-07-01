Как поймать лжеца: простой быстрый тест

Ложь достаточно просто обнаружить с помощью простого теста. Фото: pixabay

Как быстро распознать лжеца в своем окружении? С помощью очень простого теста.

Пусть человек вытянет указательный палец правой руки (если он левша, то левой). Теперь пусть он быстро мысленно нарисует на лбу заглавную латинскую букву Q.

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Теперь проверим результат.

Кто-то рисует букву Q методом зеркального отображения, чтобы ее мог прочитать человек напротив – то есть хвостиком слева. Если все сделано именно так, то поздравляем, перед вами хороший лжец. Потому что ясно осознает, как его видят другие люди, и ему нравится быть в центре внимания.

А кто-то рисует букву Q так, чтобы ее мог прочитать он сам – то есть хвостиком вправо. Такой человек, скорее всего, интроверт. А значит, почти никогда не лжет. А если и пытается кого-то обмануть, то делает это так бестолково, что не стоит и начинать.

Теперь, вооружившись этими знаниями, можно тестировать всех ваших контрагентов, например, перед заключением важных сделок.

Ранее мы писали, что психологи советуют родителям выяснить, есть ли у их детей какие-то переживания и страхи с помощью простых тестов-изображений. Ведь взрослые могут даже не догадываться, что у ребенка вызревают какие-то психологические проблемы.

Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере. Особенно ярко проявит черты личности тест "Круг". Сначала начертите на листе круг и без особых раздумий нарисуйте что-нибудь на его основе. А потом читайте выводы о варианте картинки, которая у вас получилась.