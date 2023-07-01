Как поймать лжеца: простой быстрый тест

Умеет ли человек лгать: быстрый тест
Как быстро распознать лжеца в своем окружении? С помощью очень простого теста.
Пусть человек вытянет указательный палец правой руки (если он левша, то левой). Теперь пусть он быстро мысленно нарисует на лбу заглавную латинскую букву Q.
Теперь проверим результат.
Кто-то рисует букву Q методом зеркального отображения, чтобы ее мог прочитать человек напротив – то есть хвостиком слева. Если все сделано именно так, то поздравляем, перед вами хороший лжец. Потому что ясно осознает, как его видят другие люди, и ему нравится быть в центре внимания.
А кто-то рисует букву Q так, чтобы ее мог прочитать он сам – то есть хвостиком вправо. Такой человек, скорее всего, интроверт. А значит, почти никогда не лжет. А если и пытается кого-то обмануть, то делает это так бестолково, что не стоит и начинать.
Теперь, вооружившись этими знаниями, можно тестировать всех ваших контрагентов, например, перед заключением важных сделок.
Ранее мы писали, что психологи советуют родителям выяснить, есть ли у их детей какие-то переживания и страхи с помощью простых тестов-изображений. Ведь взрослые могут даже не догадываться, что у ребенка вызревают какие-то психологические проблемы.
Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере. Особенно ярко проявит черты личности тест "Круг". Сначала начертите на листе круг и без особых раздумий нарисуйте что-нибудь на его основе. А потом читайте выводы о варианте картинки, которая у вас получилась.