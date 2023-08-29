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Если ты знаешь все эти бренды, то тебе пора на "пенсию": ностальгический тест на возраст

29 августа 2023 20:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хорошо ли вы помните бренды из прошлой жизни – интересный тест на возраст
Человек, который держит в руке кнопочный телефон Nokia 3310. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Многим компаниям в современном мире удалось завоевать доверие клиентов и длительное время находиться на рынке, а некоторые уже давно покинули его. Мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию и вспомнить самые популярные бренды, которые еще до недавних пор были на слуху у всех людей.

Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, чтобы проверить, помните ли вы бренды, которые ушли в прошлое.

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Что ж, желаем вам удачи!

Тест — помните ли вы бренды, которые давно ушли с рынка?

  1. Назовите один из самых популярных мессенджеров, звук сообщения которого невозможно было спутать с другим.
  • Snapchat
  • ICQ
  • Viber
  1. Назовите одну из самых первых на рынке карманных компьютеров компанию, которая быстро стала популярной, но так же быстро ушла с рынка из-за появления смартфонов.
  • Palm
  • HP
  • Dexp
  1. Назовите производителя пленок и фототехники, который был самым известным и влиятельным, а затем ушел с рынка из-за появления цифровых снимков.
  • Sony
  • Fujifilm
  • Kodak
  1. Назовите компанию, которая выпускала технику для фото и мгновенно печатала, но объявила о банкротстве в 2001 году.
  • Polaroid
  • "Зенит"
  • Samsung
  1. Назовите, чем занималась компания, которая имела логотип Nokia.
  • Недвижимостью
  • Телефонами
  • Одеждой
  1. Назовите компанию-производителя, которая была одной из крупнейших автомобильных марок в США, но из-за изменения вкусов у клиентов в 2010 году перестала выпускать автомобили.
  • Pontiac
  • Dodge
  • Cadillac
  1. Назовите компанию, реклама которой на экранах имела очень смешной слоган "Просто добавь воды".
  • Invitro
  • Yupi
  • Invite

Ответы

А теперь пора проверить, хорошо ли вы помните бренды, которые уже давно ушли в прошлое.

  1. ICQ
  2. Palm
  3. Kodak
  4. Polaroid
  5. Телефонами
  6. Pontiac
  7. Invite

Напомним, мы писали о том, как можно определить особенности своего характера по любимому цвету.

Раньше мы рассказывали о том, как по простому тесту определить, умеет ли человек лгать.

Также мы сообщали о том, как можно определить свой характер по способу скрещивания пальцев рук.

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