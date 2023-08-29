Хорошо ли вы помните бренды из прошлой жизни – интересный тест на возраст

Если ты знаешь все эти бренды, то тебе пора на "пенсию": ностальгический тест на возраст
Многим компаниям в современном мире удалось завоевать доверие клиентов и длительное время находиться на рынке, а некоторые уже давно покинули его. Мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию и вспомнить самые популярные бренды, которые еще до недавних пор были на слуху у всех людей.
Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, чтобы проверить, помните ли вы бренды, которые ушли в прошлое.
Что ж, желаем вам удачи!
Тест — помните ли вы бренды, которые давно ушли с рынка?
- Назовите один из самых популярных мессенджеров, звук сообщения которого невозможно было спутать с другим.
- Snapchat
- ICQ
- Viber
- Назовите одну из самых первых на рынке карманных компьютеров компанию, которая быстро стала популярной, но так же быстро ушла с рынка из-за появления смартфонов.
- Palm
- HP
- Dexp
- Назовите производителя пленок и фототехники, который был самым известным и влиятельным, а затем ушел с рынка из-за появления цифровых снимков.
- Sony
- Fujifilm
- Kodak
- Назовите компанию, которая выпускала технику для фото и мгновенно печатала, но объявила о банкротстве в 2001 году.
- Polaroid
- "Зенит"
- Samsung
- Назовите, чем занималась компания, которая имела логотип Nokia.
- Недвижимостью
- Телефонами
- Одеждой
- Назовите компанию-производителя, которая была одной из крупнейших автомобильных марок в США, но из-за изменения вкусов у клиентов в 2010 году перестала выпускать автомобили.
- Pontiac
- Dodge
- Cadillac
- Назовите компанию, реклама которой на экранах имела очень смешной слоган "Просто добавь воды".
- Invitro
- Yupi
- Invite
Ответы
А теперь пора проверить, хорошо ли вы помните бренды, которые уже давно ушли в прошлое.
- ICQ
- Palm
- Kodak
- Polaroid
- Телефонами
- Pontiac
- Invite
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