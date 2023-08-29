Хорошо ли вы помните бренды из прошлой жизни – интересный тест на возраст

Человек, который держит в руке кнопочный телефон Nokia 3310. Фото: Pinterest

Многим компаниям в современном мире удалось завоевать доверие клиентов и длительное время находиться на рынке, а некоторые уже давно покинули его. Мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию и вспомнить самые популярные бренды, которые еще до недавних пор были на слуху у всех людей.

Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, чтобы проверить, помните ли вы бренды, которые ушли в прошлое.

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Тест — помните ли вы бренды, которые давно ушли с рынка?

Назовите один из самых популярных мессенджеров, звук сообщения которого невозможно было спутать с другим.

Snapchat

ICQ

Viber

Назовите одну из самых первых на рынке карманных компьютеров компанию, которая быстро стала популярной, но так же быстро ушла с рынка из-за появления смартфонов.

Palm

HP

Dexp

Назовите производителя пленок и фототехники, который был самым известным и влиятельным, а затем ушел с рынка из-за появления цифровых снимков.

Sony

Fujifilm

Kodak

Назовите компанию, которая выпускала технику для фото и мгновенно печатала, но объявила о банкротстве в 2001 году.

Polaroid

"Зенит"

Samsung

Назовите, чем занималась компания, которая имела логотип Nokia.

Недвижимостью

Телефонами

Одеждой

Назовите компанию-производителя, которая была одной из крупнейших автомобильных марок в США, но из-за изменения вкусов у клиентов в 2010 году перестала выпускать автомобили.

Pontiac

Dodge

Cadillac

Назовите компанию, реклама которой на экранах имела очень смешной слоган "Просто добавь воды".

Invitro

Yupi

Invite

Ответы

А теперь пора проверить, хорошо ли вы помните бренды, которые уже давно ушли в прошлое.

ICQ Palm Kodak Polaroid Телефонами Pontiac Invite

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