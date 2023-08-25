Як перевірити себе, схрестивши руки – цікавий тест, який покаже вашу натуру

Людина, яка схрестила пальці рук. Фото: Freepik

Нобелівський лауреат та американський нейропсихолог Роджер Уолкотт Сперрі заявив, що схрещування пальців може сказати про людину багато чого цікавого. Щоб з’ясувати цікаві речі про себе, можна пройти досить простий тест.

Відповідним дослідженням Роджера Уолкотта Сперрі поділилися у The Royal Society.

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Відомо, що мова тіла, різні жести та міміка людини можуть багато про неї говорити. На перший погляд, здається, ніби це дрібниця, але насправді це дуже важливо. Так, наприклад, навіть те, як людина схрещує пальці, може вказувати на багато речей.

Щоб зрозуміти, яка ви людина, схрестіть пальці, не замислюючись про це ані на секунду. Подивіться на те, в якому положенні знаходяться ваші руки, та порівняйте це з картинкою. Результати цього простого, але цікавого тесту вас дуже здивують.

Тест на визначення свого характеру за допомогою схрещування пальців. Фото: Pinterest

Тест — як ви схрещуєте свої пальці?

Великий палець правої руки зверху

Якщо при схрещуванні рук у вас зверху знаходиться правий палець, це означає, що ви є дуже емоційною і чуттєвою людиною. Завдяки впертості ви завжди йдете до кінця, не дивлячись на попередження оточуючих. Ви вмієте мислити нестандартно.

У вас багато співчуття, гарна інтуїція та шосте почуття, яким ви досить часто користуєтеся. Люди вам дуже легко починають довіряти, адже ви вмієте розуміти емоції та співчувати їм. Ви здатні щось порадити та не поспішаєте приймати рішення.

Два великих пальця зверху

У такому випадку ви є дуже спокійною та гармонійною людиною, та намагаєтеся уникати проблем. Ви є перфекціоністом та завжди очікуєте такого від інших. Ви завжди намагаєтеся бути прикладом для інших, адже є справжнім лідером.

Ви дуже мудра людина та готові відмовитися від власної думки, щоб уникнути конфліктів. Вам більше комфортно у своїй компанії, яка перевірена роками. Ви не любите хаос та обожнюєте єднання з природою, а у житті обираєте повільний темп.

Великий палець лівої руки зверху

Ви є досить активною людиною та завжди ставите якісь цілі з задачами, але коли вам стає нудно, ви завжди хочете пробувати щось нове. Вам досить комфортно у великій компанії, адже ви є тою людиною, яка любить увагу з боку оточуючих.

Ви є практичною людиною та завжди думаєте, перш ніж приймати якесь рішення. Оточуючим вас дуже складно обдурити, адже ви відчуваєте брехню. Ви є оптимістом та безтурботною людиною, та не переймаєтеся через те, що кажуть інші.

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