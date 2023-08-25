Как проверить себя, скрестив руки – интересный тест, который покажет вашу натуру

Человек, скрестивший пальцы рук. Фото: Freepik

Нобелевский лауреат и американский нейропсихолог Роджер Уолкотт Сперри заявил, что скрещивание пальцев может сказать о человеке много интересного. Чтобы узнать интересные вещи о себе, можно пройти достаточно простой тест.

Соответствующим исследованием Роджера Уолкотта Сперри поделились в The Royal Society.

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Известно, что речь тела, разные жесты и мимика человека могут многое о нем говорить. На первый взгляд, кажется, будто это мелочь, но на самом деле это очень важно. Так, например, даже то, как человек скрещивает пальцы, может указывать на многие вещи.

Чтобы понять, какой вы человек, скрестите пальцы, не задумываясь об этом ни на секунду. Посмотрите на то, в каком положении находятся ваши руки, и сравните это с картинкой. Результаты этого простого, но интересного теста вас очень удивят.

Тест на определение своего характера с помощью скрещивания пальцев. Фото: Pinterest

Тест — как вы скрещиваете свои пальцы?

Большой палец правой руки сверху

Если при скрещивании рук у вас сверху находится правый палец, это означает, что вы очень эмоциональный и чувственный человек. Благодаря упрямству вы всегда идете до конца, не смотря на предупреждение окружающих. Вы умеете мыслить нестандартно.

У вас много сочувствия, хорошая интуиция и шестое чувство, которым вы довольно часто пользуетесь. Люди вам легко начинают доверять, ведь вы умеете понимать эмоции и сочувствовать им. Вы способны что-нибудь посоветовать и не спешите принимать решения.

Два больших пальца сверху

В таком случае вы очень спокойный и гармоничный человек, и пытаетесь избегать проблем. Вы перфекционист и всегда ожидаете такого от других. Вы всегда пытаетесь быть примером для других, ведь являетесь настоящим лидером.

Вы очень мудрый человек и готовы отказаться от собственного мнения во избежание конфликтов. Вам комфортнее в своей компании, которая проверена годами. Вы не любите хаос и обожаете единение с природой, а в жизни выбираете медленный темп.

Большой палец левой руки сверху

Вы достаточно активный человек и всегда ставите какие-то цели с задачами, но когда вам становится скучно, вы всегда хотите пробовать что-то новое. Вам достаточно комфортно в большой компании, ведь вы являетесь тем человеком, который любит внимание со стороны окружающих.

Вы практичный человек и всегда думаете, прежде чем принимать какое-то решение. Окружающим вас очень сложно обмануть, ведь вы чувствуете ложь. Вы оптимист и беззаботный человек, и не волнуетесь из-за того, что говорят другие.

Напомним, мы писали о том, с какой ноги вы встаете с утра может сказать о типе вашего характера.

Раньше мы рассказывали о тесте, который расскажет, экстраверт вы или интроверт.

Также мы сообщали о том, как можно определить свой тип личности по длине мизинца.