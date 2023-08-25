З якої ноги ви встаєте зранку – цікавий тест, який покаже, хто ви

Молода жінка, яка встає з ліжка. Фото: Freepik

Щоранку будь-яка людина встає з ліжка або з правої, або з лівої ноги, або ж одразу з двох ніг. Здавалося б, це така незначна деталь, але вона може розповісти про вас дуже багато цікавих речей, тому ми підготували дуже незвичайний тест, в якому можна визначити особливості свого характеру.

Новини.LIVE пропонує вам пройти цікавий тест, де можна за ногою, якою ви першою торкаєтеся підлоги зранку, визначити особливості характеру.

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Всім відомо, що кожна півкуля мозку відповідає за те, яка сторона у вас може бути ведучою. Нервова система людини створена так, що ліва півкуля контролює праву сторону тіла, а права півкуля відповідає за ліву сторону.

Від цього залежить, якою людиною ви є по життю та що ви робите в житті краще за інших. Щоб визначити особливості свого характеру, достатньо помітити, з якої ноги ви встаєте зранку з ліжка. А щоб про це дізнатися, можна пройти простий тест.

Тест — на яку ногу ви спираєтесь, коли встаєте з ліжка?

Якщо ви встаєте з правої ноги

Якщо ви встаєте з ліжка з правої ноги та багато чого робите саме правою частиною тіла, скоріш за все, у вас ведучою є ліва півкуля. Саме вона відповідає за логічне мислення, у вас сильні здібності аналітики, а також лінгвістичний склад розуму.

Молода жінка, яка встає з ліжка з правої ноги. Фото: Freepik

Якщо ви встаєте з лівої ноги

Якщо ви встаєте зранку та торкаєтеся підлоги саме лівою ногою спочатку, у вас домінує права півкуля мозку. Саме ця частина мозку відповідає за творче мислення. Якщо ця півкуля є у вас активною, ви маєте цілісність сприйняття та образність, а також є дуже емоційною людиною.

Молода жінка, яка встає з ліжка з лівої ноги. Фото: Freepik

Ви є більш чутливою людиною та навіть довіряєте власній інтуїції, коли приймаєте якесь рішення.

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