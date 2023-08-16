Як визначити свій тип особистості – простий тест за довжиною мізинця

Людина, яка показує свій мізинець на руці. Фото: Freepik

Про людину можна багато дізнатися не тільки за її характером та обличчям, а й за розміром мізинця. Ми підготували для вас короткий тест з мізинцями, за допомогою якого можна дізнатися, який у вас тип особистості.

Новини.LIVE пропонує вам пройти короткий тест на пальцях, щоб дізнатися про тип особистості.

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Тип особистості за розміром мізинця

Щоб визначити свій тип особистості, просто оберіть довжину свого мізинця за фотографією. Просто подивіться на свою руку та визначте, якою є довжина вашого мізинця, якщо його порівнювати з іншими пальцями на руці.

Тест на визначення типу особистості. Фото: УНІАН

Відповіді

Мізинець коротше за безіменний палець на одну фалангу

У цьому випадку ви добре знаєте, що хочете та чого потребуєте, у вас повна гармонія із собою та випромінювання позитивної енергетики. Втім, не варто поспішати приймати рішення. З дисципліною у вас все добре, і ви вмієте самоорганізовуватися.

У вас є гарний баланс між інтровертом та екстравертом, та вас дуже важко чимось засмутити. Втім, у вас є велика чутливість до негативу, через що стає погано, якщо хтось намагається вас образити. Ви є дуже незалежною людиною та маєте гарне балансування в житті.

Мізинець заходить за фалангу безіменного

У такому випадку ви є дуже впертими та вмієте брати на себе відповідальність. Також така довжина мізинця вказує на творчість та артистизм. Ви здатні вести за собою людей та надихати їх. Але варто слухати тих, кому потрібна ваша допомога.

Зазвичай такі люди, немов магніти, тягнуть до себе оточуючих, причому, неважливо, чоловік це чи жінка. Також ви вмієте без особливих зусиль переконувати людей у чомусь, а вони, водночас, говорять про вас лише приємні речі.

Мізинець коротше за безіменний палець більше, ніж на одну фалангу

Якщо ви таке бачите на своїй руці, це означає, що ви є дуже емоційною та чуйною людиною. Ви зовсім не вмієте приховувати свої емоції та здатні стресувати. У вас є велике вміння зізнаватися в своєму коханні, але вам важко висловити всі свої емоції.

Скоріш за все, ви є емпатом, а якщо ви захочете, то можете контролювати свої емоції та приймати рішення розумом, а не серцем. Можливо в дитинстві ви страждали від комплексів, але після 25 років ви навчилися приймати себе такими, якими ви є.

Але ви дуже не любите зради, тому у таких випадках ви просто будете викреслювати таку людину зі свого життя. Але до рідних людей ви завжди проявляєте світлі почуття. Ви любите допомагати людям, які потребують цього, та готові віддати їм останнє.

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