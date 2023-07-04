Тест на рівень інтелекту: три питання за одну хвилину

Люди з інтуїтивним складом розуму найчастіше дають неправильні відповіді на питання тесту. Фото: pixabay

Пропонуємо вам перевірити свої когнітивні здібності. Дайте відповідь на три запитання та порівняйте їх з правильними відповідями.

У 2005 році психолог та штатний професор маркетингу Єльської школи менеджменту Шейн Фредерік запропонував дуже короткий тест для оцінки інтелекту. Потрібно якомога швидше відповісти на три питання. Сам Фредерік опитав тисячу студентів провідних американських вишів.

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Три питання тесту

Ціна тенісної ракетки та м'яча разом складає 1 євро та 10 центів. При цьому тенісна ракетка на 1 євро дорожча за м'яч. Яка вартість м'яча? 5 верстатів за 5 хвилин виробляють 5 деталей. За скільки хвилин 100 верстатів виготовлять 100 деталей? У ставку росте латаття. Щодня площа їх розростання подвоюються. За 48 днів ставок буде повністю покритий лататтям. За яку кількість днів латаття покриють половину ставка?

Річ у тім, що першими напрошуються неправильні відповіді: 10 центів, 100 хвилин, 24 дні. Найчастіше так відповідають люди з інтуїтивним складом розуму. А ось прихильники раціональніших поглядів на життя відповідають краще.

Правильні відповіді

5 центів. Якби м'яч коштував 10 центів, ракетка продавалася за ціною 1 євро 10 центів, але стільки коштують обидва предмети разом. 5 хвилин. На час, який потрібний для виготовлення однієї деталі, кількість машин не впливає. 47 днів. Якщо кількість латаття подвоюється щодня, а щоб покрити весь ставок, їм потрібно 48 днів. Логіка підказує, що вони займуть половину ставка за добу до цього терміну.

Раніше ми писали, що психологи радять батькам з’ясувати, чи є у їхніх дітей якісь переживання та страхи, за допомогою простих тестів-малюнків.

Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер.