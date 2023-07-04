Тест на уровень интеллекта: три вопроса за одну минуту

Люди с интуитивным складом разума чаще всего дают неправильные ответы на вопросы теста. Фото: pixabay

Предлагаем вам проверить свои когнитивные способности. Ответьте на три вопроса и сравните их с правильными ответами.

В 2005 году психолог и штатный профессор маркетинга Йельской школы менеджмента Шейн Фредерик предложил очень краткий тест для оценки интеллекта. Нужно как можно скорее ответить на три вопроса. Сам Фредерик опросил тысячу студентов ведущих американских вузов.

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Три вопроса теста

Цена теннисной ракетки и мяча составляет 1 евро и 10 центов. При этом теннисная ракетка на 1 евро дороже мяча. Какая стоимость мяча? 5 станков за 5 минут производят 5 деталей. За сколько минут 100 станков изготовят 100 деталей? В пруду растет кувшинка. Ежедневно площадь их разрастания удваивается. За 48 дней пруд будет полностью покрыт кувшинками. За какое количество дней кувшинки покроют половину пруда?

Дело в том, что первыми напрашиваются неправильные ответы: 10 центов, 100 минут, 24 дня. Чаще так отвечают люди с интуитивным складом ума. А вот сторонники более рациональных взглядов на жизнь отвечают лучше.

Правильные ответы

5 центов. Если бы мяч стоил 10 центов, ракетка продавалась по цене 1 евро, 10 центов, но столько стоят оба предмета вместе. 5 минут. На время, необходимое для изготовления одной детали, количество машин не влияет. 47 дней. Если количество кувшинки удваивается ежедневно, а чтобы покрыть весь пруд, им нужно 48 дней. Логика подсказывает, что они займут половину пруда в сутки до этого срока.

Ранее мы писали, что психологи советуют родителям выяснить, есть ли у их детей какие-то переживания и страхи с помощью простых тестов-изображений.

Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере.