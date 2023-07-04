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Что вы видите на рисунке первым: этот тест покажет вашу истинную цель жизни

4 июля 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что вы видите на рисунке первым: тест на цели в жизни
Произведения Октавио Окампо помогают людям изучать глубины своей личности. Фото: kriper.net
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Тест можно пройти менее чем через минуту. Однако вы достоверно узнаете, чего хотите на самом деле.

Посмотрите на рисунок и скажите, что первое вам бросается в глаза?

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Автор рисунка – мексиканский художник Октавио Окампо. Его труды помогают людям изучать глубины своей личности.

1. Бабочки

Если первыми увидели бабочек, то вы:

  • амбициозны, решительны и целеустремленны;
  • склонны к риску для достижения финансовой свободы;
  • стремитесь к знаниям;
  • нацелены на успех;
  • предпочитаете финансовую стабильность и безопасность.

2. Женщина

Если первым увидели лицо женщины, то вы:

  • очень чутки и сочувственны;
  • отдаете приоритет отношениям над деньгами;
  • без устали работаете ради общественного блага;
  • часто испытываете фиаско в защите менее привилегированных;
  • стремитесь сделать мир лучше.

3. Листья

Если первыми увидели листву, то вы:

  • эмпатичны;
  • стремитесь к балансу во всех областях жизни;
  • цените более всего значимые отношения, предпочитая качество количеству;
  • вы верный и надежный друг;
  • более склонны к самонаблюдению.

4. Небо

Если первым увидели небо, то вы:

  • организованные, но в то же время авантюрные;
  • видите жизнь как возможность роста и исследования;
  • цените природу;
  • предпочитаете физическое здоровье и ясность разума;
  • часто ищете новый опыт.

Ранее мы писали, что психологи советуют родителям выяснить, есть ли у их детей какие-то переживания и страхи с помощью простых тестов-изображений.

Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере.

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