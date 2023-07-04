Что вы видите на рисунке первым: тест на цели в жизни

Произведения Октавио Окампо помогают людям изучать глубины своей личности. Фото: kriper.net

Тест можно пройти менее чем через минуту. Однако вы достоверно узнаете, чего хотите на самом деле.

Посмотрите на рисунок и скажите, что первое вам бросается в глаза?

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Автор рисунка – мексиканский художник Октавио Окампо. Его труды помогают людям изучать глубины своей личности.

1. Бабочки

Если первыми увидели бабочек, то вы:

амбициозны, решительны и целеустремленны;

склонны к риску для достижения финансовой свободы;

стремитесь к знаниям;

нацелены на успех;

предпочитаете финансовую стабильность и безопасность.

2. Женщина

Если первым увидели лицо женщины, то вы:

очень чутки и сочувственны;

отдаете приоритет отношениям над деньгами;

без устали работаете ради общественного блага;

часто испытываете фиаско в защите менее привилегированных;

стремитесь сделать мир лучше.

3. Листья

Если первыми увидели листву, то вы:

эмпатичны;

стремитесь к балансу во всех областях жизни;

цените более всего значимые отношения , предпочитая качество количеству;

, предпочитая качество количеству; вы верный и надежный друг;

более склонны к самонаблюдению.

4. Небо

Если первым увидели небо, то вы:

организованные, но в то же время авантюрные;

видите жизнь как возможность роста и исследования;

цените природу;

предпочитаете физическое здоровье и ясность разума;

и ясность разума; часто ищете новый опыт.

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Также психологи утверждают, что рисунок человека многое расскажет о его характере.