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Що ви бачите на малюнку першим: цей тест покаже вашу справжню мету життя

4 липня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що ви бачите на малюнку першим: тест на мету життя
Твори Октавіо Окампо допомагають людям вивчати глибини своєї особистості. Фото: kriper.net
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Тест можна пройти менш ніж за хвилину. Проте ви достовірно дізнаєтесь, чого бажаєте насправді.

Подивіться на малюнок, та скажіть, що перше вам впадає в очі?

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Автор малюнку – мексиканський художник Октавіо Окампо. Його роботи допомагають людям вивчати глибини своєї особистості.

1. Метелики

Якщо першими побачили метеликів, то ви:

  • амбітні, рішучі та цілеспрямовані;
  • схильні до ризику для досягнення фінансової свободи;
  • прагнете знань;
  • націлені на успіх;,
  • віддаєте перевагу фінансовій стабільності та безпеці.

2. Жінка

Якщо першим побачили обличчя жінки, то ви:

  • дуже чуйні та співчутливі;
  • віддаєте пріоритет стосункам над грішми;
  • невтомно працюєте заради суспільного блага;
  • часто зазнаєте фіаско у захисті менш привілейованих;
  • прагнете зробити світ кращим.

3. Листя

Якщо першими побачили листя, то ви:

  • емпатичні;
  • прагнете до балансу в усіх сферах життя;
  • цінуєте понад усе значущі стосунки, віддаючи перевагу якості над кількістю;
  • ви вірний і надійний друг;
  • більш схильні до самоспостереження.

4. Небо

Якщо першим побачили небо, то ви:

  • організовані, але водночас авантюрні;
  • бачите життя як можливість для зростання та дослідження;
  • цінуєте природу;
  • віддаєте перевагу фізичному здоров’ю та ясності розуму;
  • часто шукаєте новий досвід.

Раніше ми писали, що психологи радять батькам з’ясувати, чи є у їхніх дітей якісь переживання та страхи, за допомогою простих тестів-малюнків.

Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер.

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