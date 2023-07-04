Що ви бачите на малюнку першим: тест на мету життя

Що ви бачите на малюнку першим: цей тест покаже вашу справжню мету життя
Тест можна пройти менш ніж за хвилину. Проте ви достовірно дізнаєтесь, чого бажаєте насправді.
Подивіться на малюнок, та скажіть, що перше вам впадає в очі?
Автор малюнку – мексиканський художник Октавіо Окампо. Його роботи допомагають людям вивчати глибини своєї особистості.
1. Метелики
Якщо першими побачили метеликів, то ви:
- амбітні, рішучі та цілеспрямовані;
- схильні до ризику для досягнення фінансової свободи;
- прагнете знань;
- націлені на успіх;,
- віддаєте перевагу фінансовій стабільності та безпеці.
2. Жінка
Якщо першим побачили обличчя жінки, то ви:
- дуже чуйні та співчутливі;
- віддаєте пріоритет стосункам над грішми;
- невтомно працюєте заради суспільного блага;
- часто зазнаєте фіаско у захисті менш привілейованих;
- прагнете зробити світ кращим.
3. Листя
Якщо першими побачили листя, то ви:
- емпатичні;
- прагнете до балансу в усіх сферах життя;
- цінуєте понад усе значущі стосунки, віддаючи перевагу якості над кількістю;
- ви вірний і надійний друг;
- більш схильні до самоспостереження.
4. Небо
Якщо першим побачили небо, то ви:
- організовані, але водночас авантюрні;
- бачите життя як можливість для зростання та дослідження;
- цінуєте природу;
- віддаєте перевагу фізичному здоров’ю та ясності розуму;
- часто шукаєте новий досвід.
Раніше ми писали, що психологи радять батькам з’ясувати, чи є у їхніх дітей якісь переживання та страхи, за допомогою простих тестів-малюнків.
Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер.