Що ви бачите на малюнку першим: тест на мету життя

Твори Октавіо Окампо допомагають людям вивчати глибини своєї особистості. Фото: kriper.net

Тест можна пройти менш ніж за хвилину. Проте ви достовірно дізнаєтесь, чого бажаєте насправді.

Подивіться на малюнок, та скажіть, що перше вам впадає в очі?

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Автор малюнку – мексиканський художник Октавіо Окампо. Його роботи допомагають людям вивчати глибини своєї особистості.

1. Метелики

Якщо першими побачили метеликів, то ви:

амбітні, рішучі та цілеспрямовані;

схильні до ризику для досягнення фінансової свободи ;

; прагнете знань;

націлені на успіх;,

віддаєте перевагу фінансовій стабільності та безпеці.

2. Жінка

Якщо першим побачили обличчя жінки, то ви:

дуже чуйні та співчутливі;

віддаєте пріоритет стосункам над грішми ;

; невтомно працюєте заради суспільного блага;

часто зазнаєте фіаско у захисті менш привілейованих;

прагнете зробити світ кращим.

3. Листя

Якщо першими побачили листя, то ви:

емпатичні;

прагнете до балансу в усіх сферах життя;

цінуєте понад усе значущі стосунки , віддаючи перевагу якості над кількістю;

, віддаючи перевагу якості над кількістю; ви вірний і надійний друг;

більш схильні до самоспостереження.

4. Небо

Якщо першим побачили небо, то ви:

організовані, але водночас авантюрні;

бачите життя як можливість для зростання та дослідження;

цінуєте природу;

віддаєте перевагу фізичному здоров’ю та ясності розуму;

та ясності розуму; часто шукаєте новий досвід.

Раніше ми писали, що психологи радять батькам з’ясувати, чи є у їхніх дітей якісь переживання та страхи, за допомогою простих тестів-малюнків.

Також психологи стверджують, що малюнок людини багато розповість про її характер.