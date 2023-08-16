Как определить свой тип личности – простой тест по длине мизинца

Тест личности по длине мизинца: узнай, кто ты, за две минуты
О человеке можно многое узнать не только по его характеру и лицу, но и по размеру мизинца. Мы подготовили для вас короткий тест с мизинцами, с помощью которого можно узнать, какой у вас тип личности.
Новини.LIVE предлагает вам пройти короткий тест на пальцах, чтобы узнать тип личности.
Тип личности по размеру мизинца
Чтобы определить тип личности, просто выберите длину своего мизинца по фотографии. Просто посмотрите на свою руку и определите, какова длина вашего мизинца, если его сравнивать с другими пальцами на руке.
Ответы
Мизинец короче безымянного пальца на одну фалангу
В этом случае вы хорошо знаете, что хотите и в чем нуждаетесь, у вас полная гармония с собой и излучение положительной энергетики. Впрочем, не стоит торопиться принимать решение. С дисциплиной у вас все хорошо, и вы умеете самоорганизовываться.
У вас есть хороший баланс между интровертом и экстравертом, и вас очень трудно чем-нибудь расстроить. Впрочем, у вас большая чувствительность к негативу, из-за чего становится плохо, если кто-то пытается вас обидеть. Вы очень независимый человек и имеете хорошую балансировку в жизни.
Мизинец заходит за фалангу безымянного
В таком случае вы очень упрямы и умеете брать на себя ответственность. Такая длина мизинца указывает на творчество и артистизм. Вы способны вести людей и вдохновлять их. Но стоит слушать тех, кому нужна ваша помощь.
Обычно такие люди, как магниты, тянут к себе окружающих, причем, неважно, мужчина это или женщина. Также вы умеете без особого труда убеждать людей в чем-то, а они, в то же время, говорят о вас только приятные вещи.
Мизинец короче безымянного пальца больше, чем на одну фалангу
Если вы такое видите на своей руке, это означает, что вы очень эмоциональный и отзывчивый человек. Вы совсем не умеете скрывать свои эмоции и способны стрессовать. У вас есть большое умение признаваться в своей любви, но вам сложно выразить все свои эмоции.
Скорее всего, вы эмпат, а если вы захотите, то можете контролировать свои эмоции и принимать решения умом, а не сердцем. Возможно в детстве вы страдали от комплексов, но после 25 лет вы научились принимать себя такими, какие вы есть.
Но вы очень не любите предательства, поэтому в таких случаях вы просто будете вычеркивать такого человека из своей жизни. Но к родным людям вы всегда проявляете светлые чувства. Вы любите помогать людям, нуждающимся в этом, и готовы отдать им последнее.
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