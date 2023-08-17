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Цей тест на рівень IQ зможе вирішити лише неординарна людина

17 серпня 2023 21:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як можна визначити свій рівень IQ – тест, який може пройти лише розумна людина
Чоловік, який над чимось замислився. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Напевно кожна людина хоч раз у житті задумувалася над тим, який в неї рівень IQ. Щоб це дізнатися, ми підготували для вас цікавий тест, який спеціально переклали з англійською, щоб ви змогли пройти його швидко, але він є дуже непростим, тому вмикайте логіку і гайда!

Новини.LIVE переклали цей надскладний тест з сайту The Mirror.

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Чоловік на ім’я Террі Стайн створив цікаву вікторину, яка складається з 15 запитань. Він стверджує, що завдяки його тесту можна швидко дізнатися рівень вашого IQ та не витрачати часу на проходження справжнього тесту, який займає багато пару годин.

Мужчина, который думает над чем-то
Чоловік, який думає над чимось. Фото: Freepik

Якщо вам вдасться відповісти на всі запитання, то рівень вашого IQ може бути вище 151, а це означатиме надзвичайний інтелект. Якщо ви відповісте на дев’ять або більше запитань, то у вас гарна інтуїція, творче мисленні та розумова спритність.

Тест на визначення рівню вашого IQ

  1. Коли мене множать на якесь число, результат завжди дорівнює мені. Що я?
  • 4
  • 9
  • 8
  • 2
  1. Фермер мав 86 курей, але всі вони загинули, окрім шести. Скільки після цього залишилося у фермера?
  • 6
  • 86
  • 85
  • 5
  1. Яким популярним словом можна об’єднати картку та кораблик?
  • море
  • колода
  • порт
  • гавань
  1. Вичісліть три п’ятих від 50?
  • 35
  • 20
  • 25
  • 30
  1. Порахуйте квадратний корінь з десяти тисяч
  • 10
  • 100
  • 110
  • 1000
  1. Оберіть правильно написане англійське слово
  • vacumm
  • ocurred
  • greatful
  • fulfill
  1. Порахуйте 1/3 від 1/3 від 450
  • 55
  • 40
  • 45
  • 50
  1. 12-річна дівчинка на ім’я Мелінда втрича старша за дівчинку Лізу, а скільки буде Мелінді, коли вона буде старша за неї вдвічі?
  • 18
  • 14
  • 16
  • 24
  1. Закінчіть фразу "Вода для льоду, як молоко для …"
  • теляти
  • кави
  • вершкового масла
  • корови
  1.  Вичісліть квадратний корінь з 225
  • 25
  • 15
  • 52
  • 22
  1. Чи правда те, що 9/24 і 15/40 — це пропорція?
  • правда
  • неправда
  1. Де розташована країна Ліберія?
  • в Африці
  • в Азії
  1.  Пекарня приготувала три пироги, які були розділені на вісім частин, три чверті від усіх частин продали. Скільки залишилося?
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  1.  Продовжіть фразу "Дерево має землю, як димохід …"
  • дим
  • будинок
  • пожежу
  • цеглу
  1.  Картина зі скульптурою разом коштують 1500 доларів, а вартість картини на одну тисячу доларів більше за вартість скульптури. Яка вартість скульптури?
  • 400 доларів
  • 450 доларів
  • 250 доларів
  • 200 доларів

Правильні відповіді

  1. 9
  2. 6
  3. колода
  4. 30
  5. 100
  6. fulfill
  7. 50
  8. 16
  9. вершкове масло
  10. 15
  11. правда
  12. в Африці
  13. 6
  14. будинок
  15. 250 доларів

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відкрити своє майбутнє за допомогою тесту. 

Раніше ми розповідали про те, як можна виявити свій біологічний вік за допомогою тесту. 

Також ми повідомляли про те, як визначити, що про вас думають інші люди, за допомогою тесту.

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