Як можна визначити свій рівень IQ – тест, який може пройти лише розумна людина

Чоловік, який над чимось замислився. Фото: Freepik

Напевно кожна людина хоч раз у житті задумувалася над тим, який в неї рівень IQ. Щоб це дізнатися, ми підготували для вас цікавий тест, який спеціально переклали з англійською, щоб ви змогли пройти його швидко, але він є дуже непростим, тому вмикайте логіку і гайда!

Новини.LIVE переклали цей надскладний тест з сайту The Mirror.

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Чоловік на ім’я Террі Стайн створив цікаву вікторину, яка складається з 15 запитань. Він стверджує, що завдяки його тесту можна швидко дізнатися рівень вашого IQ та не витрачати часу на проходження справжнього тесту, який займає багато пару годин.

Чоловік, який думає над чимось. Фото: Freepik

Якщо вам вдасться відповісти на всі запитання, то рівень вашого IQ може бути вище 151, а це означатиме надзвичайний інтелект. Якщо ви відповісте на дев’ять або більше запитань, то у вас гарна інтуїція, творче мисленні та розумова спритність.

Тест на визначення рівню вашого IQ

Коли мене множать на якесь число, результат завжди дорівнює мені. Що я?

4

9

8

2

Фермер мав 86 курей, але всі вони загинули, окрім шести. Скільки після цього залишилося у фермера?

6

86

85

5

Яким популярним словом можна об’єднати картку та кораблик?

море

колода

порт

гавань

Вичісліть три п’ятих від 50?

35

20

25

30

Порахуйте квадратний корінь з десяти тисяч

10

100

110

1000

Оберіть правильно написане англійське слово

vacumm

ocurred

greatful

fulfill

Порахуйте 1/3 від 1/3 від 450

55

40

45

50

12-річна дівчинка на ім’я Мелінда втрича старша за дівчинку Лізу, а скільки буде Мелінді, коли вона буде старша за неї вдвічі?

18

14

16

24

Закінчіть фразу "Вода для льоду, як молоко для …"

теляти

кави

вершкового масла

корови

Вичісліть квадратний корінь з 225

25

15

52

22

Чи правда те, що 9/24 і 15/40 — це пропорція?

правда

неправда

Де розташована країна Ліберія?

в Африці

в Азії

Пекарня приготувала три пироги, які були розділені на вісім частин, три чверті від усіх частин продали. Скільки залишилося?

6

8

9

12

Продовжіть фразу "Дерево має землю, як димохід …"

дим

будинок

пожежу

цеглу

Картина зі скульптурою разом коштують 1500 доларів, а вартість картини на одну тисячу доларів більше за вартість скульптури. Яка вартість скульптури?

400 доларів

450 доларів

250 доларів

200 доларів

Правильні відповіді

9 6 колода 30 100 fulfill 50 16 вершкове масло 15 правда в Африці 6 будинок 250 доларів

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