Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Этот тест на уровень IQ сможет решить только неординарный человек arrow

Этот тест на уровень IQ сможет решить только неординарный человек

17 августа 2023 21:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как определить свой уровень IQ – тест, который может пройти только умный человек
Мужчина, который над чем-то задумался. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Наверное каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, какой у него уровень IQ. Чтобы это узнать, мы подготовили для вас интересный тест, который специально перевели с английского, чтобы вы смогли пройти его быстро, но он очень непрост, поэтому включайте логику и вперед!

Новини.LIVE перевели этот сверхсложный тест с сайта The Mirror.

Читайте также:

Мужчина по имени Терри Стайн создал интересную викторину, состоящую из 15 вопросов. Он утверждает, что благодаря его тесту можно быстро узнать уровень вашего IQ и не тратить время на прохождение настоящего теста, который занимает много часов.

Мужчина, который думает о чем-то
Мужчина, который думает над чем-то. Фото: Freepik

Если вам удастся ответить на все вопросы, то уровень вашего IQ может быть выше 151, что означает чрезвычайный интеллект. Если вы ответите на девять или более вопросов, то у вас хорошая интуиция, творческое мышление и умственная ловкость.

Тест на определение уровня вашего IQ

  1. Когда меня умножают на какое-то число, результат всегда равен мне. Что я?
  • 4
  • 9
  • 8
  • 2
  1. У фермера было 86 кур, но все они погибли, кроме шести. Сколько после этого осталось у фермера?
  • 6
  • 86
  • 85
  • 5
  1. Каким популярным словом можно объединить карту и кораблик?
  • море
  • бревно
  • порт
  • гавань
  1. Вычислите три пятых от 50?
  • 35
  • 20
  • 25
  • 30
  1. Посчитайте квадратный корень из десяти тысяч
  • 10
  • 100
  • 110
  • 1000
  1. Выберите правильно написанное английское слово
  • vacumm
  • ocurred
  • greatful
  • fulfill
  1. Посчитайте 1/3 от 1/3 от 450
  • 55
  • 40
  • 45
  • 50
  1. 12-летняя девочка по имени Мелинда в три раза старше девочки Лизы, а сколько будет Мелинде, когда она будет старше ее в два раза?
  • 18
  • 14
  • 16
  • 24
  1. Закончите фразу "Вода для льда, как молоко для…"
  • телят
  • кофе
  • сливочного масла
  • коровы
  1. Вычислите квадратный корень из 225
  • 25
  • 15
  • 52
  • 22
  1. Правда ли, что 9/24 и 15/40 — это пропорция?
  • правда
  • неправда
  1. Где находится страна Либерия?
  • в Африке
  • в Азии
  1. Пекарня приготовила три пирога, разделенных на восемь частей, три четверти от всех частей продали. Сколько осталось?
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  1. Продолжите фразу "Дерево имеет землю, как дымоход…"
  • дым
  • дом
  • пожар
  • кирпич
  1. Картина со скульптурой вместе стоят 1500 долларов, а стоимость картины на одну тысячу долларов больше стоимости скульптуры. Какова стоимость скульптуры?
  • 400 долларов
  • 450 долларов
  • 250 долларов
  • 200 долларов

Правильные ответы

  1. 9
  2. 6
  3. бревно
  4. 30
  5. 100
  6. fulfill
  7. 50
  8. 16
  9. сливочное масло
  10. 15
  11. правда
  12. в Африке
  13. 6
  14. дом
  15. 250 долларов

Напомним, мы писали о том, как можно открыть свое будущее с помощью теста.

Раньше мы рассказывали о том, как можно определить свой биологический возраст с помощью теста.

Также мы сообщали о том, как определить, что о вас думают другие люди с помощью теста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз