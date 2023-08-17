Как определить свой уровень IQ – тест, который может пройти только умный человек

Мужчина, который над чем-то задумался. Фото: Freepik

Наверное каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, какой у него уровень IQ. Чтобы это узнать, мы подготовили для вас интересный тест, который специально перевели с английского, чтобы вы смогли пройти его быстро, но он очень непрост, поэтому включайте логику и вперед!

Новини.LIVE перевели этот сверхсложный тест с сайта The Mirror.

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Мужчина по имени Терри Стайн создал интересную викторину, состоящую из 15 вопросов. Он утверждает, что благодаря его тесту можно быстро узнать уровень вашего IQ и не тратить время на прохождение настоящего теста, который занимает много часов.

Мужчина, который думает над чем-то. Фото: Freepik

Если вам удастся ответить на все вопросы, то уровень вашего IQ может быть выше 151, что означает чрезвычайный интеллект. Если вы ответите на девять или более вопросов, то у вас хорошая интуиция, творческое мышление и умственная ловкость.

Тест на определение уровня вашего IQ

Когда меня умножают на какое-то число, результат всегда равен мне. Что я?

4

9

8

2

У фермера было 86 кур, но все они погибли, кроме шести. Сколько после этого осталось у фермера?

6

86

85

5

Каким популярным словом можно объединить карту и кораблик?

море

бревно

порт

гавань

Вычислите три пятых от 50?

35

20

25

30

Посчитайте квадратный корень из десяти тысяч

10

100

110

1000

Выберите правильно написанное английское слово

vacumm

ocurred

greatful

fulfill

Посчитайте 1/3 от 1/3 от 450

55

40

45

50

12-летняя девочка по имени Мелинда в три раза старше девочки Лизы, а сколько будет Мелинде, когда она будет старше ее в два раза?

18

14

16

24

Закончите фразу "Вода для льда, как молоко для…"

телят

кофе

сливочного масла

коровы

Вычислите квадратный корень из 225

25

15

52

22

Правда ли, что 9/24 и 15/40 — это пропорция?

правда

неправда

Где находится страна Либерия?

в Африке

в Азии

Пекарня приготовила три пирога, разделенных на восемь частей, три четверти от всех частей продали. Сколько осталось?

6

8

9

12

Продолжите фразу "Дерево имеет землю, как дымоход…"

дым

дом

пожар

кирпич

Картина со скульптурой вместе стоят 1500 долларов, а стоимость картины на одну тысячу долларов больше стоимости скульптуры. Какова стоимость скульптуры?

400 долларов

450 долларов

250 долларов

200 долларов

Правильные ответы

9 6 бревно 30 100 fulfill 50 16 сливочное масло 15 правда в Африке 6 дом 250 долларов

Напомним, мы писали о том, как можно открыть свое будущее с помощью теста.

Раньше мы рассказывали о том, как можно определить свой биологический возраст с помощью теста.

Также мы сообщали о том, как определить, что о вас думают другие люди с помощью теста.