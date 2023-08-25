Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow С какой ноги вы встаете с утра: тест, который знает о вас больше, чем вы сами arrow

С какой ноги вы встаете с утра: тест, который знает о вас больше, чем вы сами

25 августа 2023 08:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
С какой ноги вы встаете с утра – интересный тест, который покажет, кто вы
Молодая женщина, которая встает с кровати. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Каждое утро любой человек встает с кровати или с правой, или с левой ноги, или сразу с двух ног. Казалось бы, это такая незначительная деталь, но она может рассказать о вас очень много интересных вещей, поэтому мы подготовили очень необычный тест, в котором можно определить особенности своего характера.

Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, где можно по ноге, которой вы первым касаетесь пола утром, определить особенности характера.

Читайте также:

Всем известно, что каждое полушарие мозга отвечает за то, какая сторона у вас может быть ведущей. Нервная система человека создана так, что левое полушарие контролирует правую сторону тела, а правое полушарие отвечает за левую сторону.

От этого зависит, каким человеком вы являетесь по жизни и что вы делаете в жизни лучше других. Чтобы определить особенности своего характера, достаточно заметить, с какой ноги вы встаете с утра с кровати. А чтобы об этом узнать, можно пройти простой тест.

Тест — на какую ногу вы опираетесь, когда встаете с постели?

Если вы встаете с правой ноги

Если вы встаете с кровати с правой ноги и многое делаете именно правой частью тела, скорее всего, у вас ведущим является левое полушарие. Именно оно отвечает за логическое мышление, у вас сильные способности аналитики, а также лингвистический склад ума.

Молодая женщина, которая встает с кровати с правой ноги
Молодая женщина, которая встает с кровати с правой ноги. Фото: Freepik

Если вы встаете с левой ноги

Если вы встаете утром и касаетесь пола именно левой ногой сначала, у вас доминирует правое полушарие мозга. Именно эта часть мозга отвечает за творческое мышление. Если это полушарие является у вас активным, вы имеете целостность восприятия и образность, а также являетесь очень эмоциональным человеком.

Молодая женщина, которая встает с кровати с левой ноги.
Молодая женщина, которая встает с кровати с левой ноги. Фото: Freepik

Вы более чувствительный человек и даже доверяете собственной интуиции, когда принимаете какое-то решение.

Напомним, мы писали о том, как можно определить, какой вы человек, по размеру своего мизинца.

Раньше мы рассказывали о том, как можно определить свой уровень IQ с помощью небольшого теста.

Также мы сообщали о том, как узнать, экстраверт вы или интроверт, по интересному тесту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз