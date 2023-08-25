С какой ноги вы встаете с утра – интересный тест, который покажет, кто вы

Молодая женщина, которая встает с кровати. Фото: Freepik

Каждое утро любой человек встает с кровати или с правой, или с левой ноги, или сразу с двух ног. Казалось бы, это такая незначительная деталь, но она может рассказать о вас очень много интересных вещей, поэтому мы подготовили очень необычный тест, в котором можно определить особенности своего характера.

Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, где можно по ноге, которой вы первым касаетесь пола утром, определить особенности характера.

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Всем известно, что каждое полушарие мозга отвечает за то, какая сторона у вас может быть ведущей. Нервная система человека создана так, что левое полушарие контролирует правую сторону тела, а правое полушарие отвечает за левую сторону.

От этого зависит, каким человеком вы являетесь по жизни и что вы делаете в жизни лучше других. Чтобы определить особенности своего характера, достаточно заметить, с какой ноги вы встаете с утра с кровати. А чтобы об этом узнать, можно пройти простой тест.

Тест — на какую ногу вы опираетесь, когда встаете с постели?

Если вы встаете с правой ноги

Если вы встаете с кровати с правой ноги и многое делаете именно правой частью тела, скорее всего, у вас ведущим является левое полушарие. Именно оно отвечает за логическое мышление, у вас сильные способности аналитики, а также лингвистический склад ума.

Молодая женщина, которая встает с кровати с правой ноги. Фото: Freepik

Если вы встаете с левой ноги

Если вы встаете утром и касаетесь пола именно левой ногой сначала, у вас доминирует правое полушарие мозга. Именно эта часть мозга отвечает за творческое мышление. Если это полушарие является у вас активным, вы имеете целостность восприятия и образность, а также являетесь очень эмоциональным человеком.

Молодая женщина, которая встает с кровати с левой ноги. Фото: Freepik

Вы более чувствительный человек и даже доверяете собственной интуиции, когда принимаете какое-то решение.

Напомним, мы писали о том, как можно определить, какой вы человек, по размеру своего мизинца.

Раньше мы рассказывали о том, как можно определить свой уровень IQ с помощью небольшого теста.

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