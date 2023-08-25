С какой ноги вы встаете с утра – интересный тест, который покажет, кто вы

С какой ноги вы встаете с утра: тест, который знает о вас больше, чем вы сами
Каждое утро любой человек встает с кровати или с правой, или с левой ноги, или сразу с двух ног. Казалось бы, это такая незначительная деталь, но она может рассказать о вас очень много интересных вещей, поэтому мы подготовили очень необычный тест, в котором можно определить особенности своего характера.
Новини.LIVE предлагает вам пройти интересный тест, где можно по ноге, которой вы первым касаетесь пола утром, определить особенности характера.
Всем известно, что каждое полушарие мозга отвечает за то, какая сторона у вас может быть ведущей. Нервная система человека создана так, что левое полушарие контролирует правую сторону тела, а правое полушарие отвечает за левую сторону.
От этого зависит, каким человеком вы являетесь по жизни и что вы делаете в жизни лучше других. Чтобы определить особенности своего характера, достаточно заметить, с какой ноги вы встаете с утра с кровати. А чтобы об этом узнать, можно пройти простой тест.
Тест — на какую ногу вы опираетесь, когда встаете с постели?
Если вы встаете с правой ноги
Если вы встаете с кровати с правой ноги и многое делаете именно правой частью тела, скорее всего, у вас ведущим является левое полушарие. Именно оно отвечает за логическое мышление, у вас сильные способности аналитики, а также лингвистический склад ума.
Если вы встаете с левой ноги
Если вы встаете утром и касаетесь пола именно левой ногой сначала, у вас доминирует правое полушарие мозга. Именно эта часть мозга отвечает за творческое мышление. Если это полушарие является у вас активным, вы имеете целостность восприятия и образность, а также являетесь очень эмоциональным человеком.
Вы более чувствительный человек и даже доверяете собственной интуиции, когда принимаете какое-то решение.
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