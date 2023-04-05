Языковой омбудсмен рассказал, изменилось ли отношение украинцев к языку с начала войны

Тарас Кремень

С начала полномасштабного вторжения люди разделились на два типа. Одни из них общаются исключительно на украинском языке, другие — ищут множество причин для того, чтобы этого не делать.

Об этом уполномочен по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью "Детектор медиа".

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"Могу рассказать об этом на примере конкретных людей и коллективов — тех, кто приходит к нам, на кого мы налагаем санкции. Первая категория — это те, кто принципиально не общался или почти не общался государственной. К примеру, мои земляки николаевцы. Я вижу, как люди, выросшие в русскоязычной среде, начали общаться на украинском. И это для меня показатель, что государственный язык для моих земляков — это больше, чем средство общения", — рассказал языковой омбудсман.

Он также добавил, что это также подтверждают и социологические исследования, проводившие в течение 2022 года несколько институций: "Демократические инициативы", Центр Разумкова. Самая свежая динамика за декабрь 2022 года была обнародована в начале 2023-го. 83% опрошенных называют украинский государственным, для большего количества людей он стал языком общения.

Вторая категория, по примеру Кременя, это коллективы, которые не имели твердой позиции.

"Я впервые в жизни побывал на спектакле в театре Леси Украинки. Раньше я его не посещал, потому что там спектакли были негосударственным языком. Встречался с этим коллективом и его руководителем, Героем Украины, народным артистом Михаилом Резниковичем. Мы говорили о выполнении языкового закона. театре находили аргументы, почему не могут его выполнять. Мол, это колоссальные финансовые ресурсы: мы потеряем своего зрителя, свой авторитет, а как же искусство… Теперь я спросил Резниковича, что же произошло? Он ответил: "24 февраля, когда заплакал мой ребенок Когда одни мои актеры сказали, что идут на фронт, а другие призывали формировать движение сопротивления — мы все приняли для себя решение, что будем общаться на украинском, а репертуар будем выполнять государственным. И будем молить Бога, чтобы наши ВСУ выстояли и победили", — рассказал он.

Третья категория — нарушители, субъекты хозяйствования, в отношении которых мы должны принимать решение о наложении санкций.

"Одна руководительница частной клиники рассказала, что родилась и большую часть жизни прожила в россии. Ее украинская несовершенна, она хочет общаться на украинском, но не получается. Поступила жалоба, что она общается с клиентами на русском. Это сфера обслуживания, и она должна по умолчанию общаться на украинском, если клиент не попросит о другом. Взаимодействие с нами на него повлияло", — отмечает Кремень.

Языковой омбудсмен подытожил, что украинский воин, волонтер, журналист — это тот, кто свободно говорит по-украински в публичном пространстве. А домашнее общение – это их личное дело.

Напомним, недавно Тарас Кремень рассказал, что за год войны Украина зафиксировала около 200 фактов лингвоцида со стороны оккупантов. Россияне запрещают украинский язык, сжигают украинские книги и загоняют учителей в лагеря.