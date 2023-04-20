"Не верю, что власть бросит нас на улице": как в Ирпене демонтируют разрушенные дома

Демонтаж 9-этажки по улице Севериновской, 160 в Ирпене, 19 апреля 2023 года. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

В среду, 19 апреля, начался демонтаж жилой 9-этажки по улице Севериновская, 160 в городе Ирпень. Дом был серьезно поврежден во время боев за город и не подлежит капитальному ремонту. Следовательно, было принято решение снести его и построить новый. Демонтаж начался в рамках масштабного восстановления Ирпеня, которое стартовало в середине апреля.

Новини.LIVE побывали на демонтаже поврежденных домов и вот как это происходило.

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В общей сложности под демонтаж попали две 9-этажки по улице Севериновская — 158 и 160. Демонтаж второго дома начали 19 апреля, а вот с первым дела немного сложнее из-за граффити Бэнкси, нарисованного на стене первого этажа. В настоящее время ведутся подготовительные работы по его отдельному выделению. После граффити отправят на хранение.

Демонтаж дома в Ирпене, 19 апреля 2023 года

Демонтаж дома в Ирпене, 19 апреля 2023 года

Демонтаж дома в Ирпене, 19 апреля 2023 года

Демонтаж дома в Ирпене, 19 апреля 2023 года

Демонтаж дома в Ирпене, 19 апреля 2023 года 1/5 _ 5

Демонтаж 9-этажки на улице Севериновская, 160 начался около 11 утра среды, 19 апреля. Сначала рабочие подготовили немалую земляную насыпь, с которой строительный экскаватор и начал работы с верхних этажей — девятого, восьмого и седьмого.

Ольга Ромович. Фото: Новини.LIVE

"Ходим тут и нам больно смотреть на наши дома. Душа разрывается. Мы за то, чтобы дом снесли. Знаю, что многие жители наших подъездов поддерживают эти работы, ведь без них невозможно будет сделать новый проект застройки. Большинство хочет вернуться домой, ведь здесь прошла вся наша молодость и вся наша жизнь", — рассказала Новини.LIVE жительница Севериновской, 160 Ольга Ромович.

"Верим, что будем жить еще лучше"

Женщина вместе с двумя соседками, Валентиной Голыш и Татьяной Симченко, пришла посмотреть на снос дома, где прожили 30 лет. Утром 24 февраля 2022 года Валентина, как остальные 40 миллионов украинцев, проснулась от взрывов и уже через 4 дня осталась под открытым небом.

Жительницы улицы Севериновская, 160. Фото: Новини.LIVE

Бои в этом квартале начались практически с первого дня войны и продолжались вплоть до деоккупации города 30 марта. Без мощных обстрелов и даже авианалетов не обходился ни один день. В начале марта несколько авиабомб попало буквально в 50 метрах от Серевериновской, 160. Взрывной волной выбило окна, а дальше уже в марте начались массированные обстрелы и пожары. Дома 160 и 158 по Севериновской пострадали так, что не подлежат капитальному ремонту.



Ольга Ромович, как и ее соседки, живут в квартире своих знакомых. Платят только за коммунальные услуги. Однако их большой мечтой является возвращение домой. Люди понимают, что будут ждать этого года-два, а то и три, и верят, что так и будет.

"Мы потеряли все, что у нас было и не можем остаться жить на улице. Но я не верю, что нас покинут. Мы верим в нашу страну, в нашу победу и в то, что наша власть не оставит нас один на один с этой бедой. Мы переживем эту войну, выйдем из нее только сильнее и будем жить еще лучше", — отметила Ольга.

Демонтаж дома по улице Севериновская в Ирпене. Фото: Новини.LIVE

"Что будет на месте наших квартир — это наши фантазии"

Однако, так на Севериновской думают не все. Другая жительница дома, подвергшегося сносу, Юля Смирнова рассказала Новини.LIVE, что не уверена в своем возвращении в свою квартиру, которую тоже потеряла из-за войны. Женщину беспокоит не столько демонтаж дома, сколько отсутствие проектирования новой застройки и вообще отсутствие информации по этому вопросу.

Юлия Смирнова. Фото: Новини.LIVE

"Мы не знаем, меняется ли площадь участка или нет и что здесь вообще будет — это только наши фантазии. Говорят о доме по новому проекту, но у меня есть сомнения, что сможем рассчитывать на такой же дом с такой же площадью квартир, какую имели. В новом проекте квартиры могут быть другой площади и чтобы не получилось так, что людей заставят доплатить эти "лишние" метры или люди будут лишены возможности получить жилье. Я не хочу допустить ситуации, при которой жильцы будут лишены права выбора, обсуждения и отстаивание своих прав", — уточнила Юлия.

Такая позиция несколько удивляет соседей женщины. Как вот Ольгу Ромович и Валентину Голыш.

"Нам на демонтаж уже выделили деньги и если мы снова все отсрочим, нам скажут "ага, вы не захотели"… А ведь мы не одни в государстве, не только нам надо помогать. Поэтому опять можем остаться без ничего", — отметила Валентина.

Валентина Голыш. Фото: Новини.LIVE

"Просто есть кучка людей, которые недовольны, что дома сносят. И я не понимаю, почему. Год они критиковали власть, что ничего не делается. Начали сносить дома, начали что-то делать и снова им что-то не так. Такое впечатление, что люди просто не знают, что хотят", — добавила Ольга Ромович.

Что о демонтаже и восстановлении говорят власти Ирпеня

Заместиль мэра Ирпеня Андрей Кравчук в комментарии Новини.LIVE заверил: все жители снесенных домов по Севериновской получат то жилье, которое потеряли. Площадь квартир будет аналогична "старым метрам".

"Планируем такое восстановление, чтобы все жильцы получили те квартиры, которые потеряли. Квадратуру подгоняем к той, что была, а в некоторых вариантах она будет даже больше. Демонтаж планируем завершить в течение месяца. Сейчас нарабатываем визуальные проекты, которые мы здесь планируем отстраивать и как", — сказал Кравчук.

Заммэра Ирпеня Андрей Кравчук. Фото: Новини.LIVE

Чиновник говорит: не исключено, что новые дома будут выше предыдущих. А на нижних этажах обустроят бомбомохранилища, что уже стало обязательным государственным требованием с начала войны.

Кто именно будет отстраивать два дома по Севериновской — пока не ясно. В мэрии рассматривают вариант государственного частного партнерства или помощь международных организаций. Последние не преследуют цель получения прибыли от строительства.