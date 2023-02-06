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Новые вызовы и волонтерство: Анна Завертайло о ресторанном бизнесе после победы

6 февраля 2023 08:00
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Анна Завертайло о новых вызовах, волонтерстве и ресторанном бизнесе после победы
Анна Завертайло
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Украинский бизнес переживает не лучшие времена. Сначала пандемия, а теперь и большая война, заставили предпринимателей реагировать на новые вызовы. Приходится работать в режиме отключений и постоянных угроз вражеских ракетных ударов. Сладкая индустрия также встала на военные рельсы.

О работе во время войны и волонтерской деятельности рассказала совладелица сети кафе-кондитерских Honey и пекарни "Завертайло" Анна Завертайло, пишет издание ТиКиїв.

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Об адаптации к вызовам войны

Вызовы войны — это совсем новые вызовы. Они значительно отличаются от вызовов пандемии или экономического кризиса.

"Главная проблема — отсутствие возможностей. Потому что было потеряно много налаженных механизмов работы. Но мы начали большую адаптацию с самого начала, и теперь каждый день постоянно что-то меняем в работе", — говорит Анна.

По ее словам, важно оптимизировать, включать творческое мышление и создавать новые, более актуальные продукты. Отсутствие света – это самый сложный фактор, который вредит бизнесу гарантированно зарабатывать, расти и иметь потребителей.

Самое крупное за год достижение и провал

"Мы создали "Джонсонюка", и об этом пирожное написали по всей Европе. До сих пор не верится, насколько это потрясающее достижение. Провалы? Да нет их. Точнее, я не отношусь к трудностям как к провалам. Все это опыт. Но кое-что мы не "втащили". Однажды из-за отсутствия света на предприятии мы не смогли отдать заказ на 5 000 конфет в очень крутой проект", — рассказала она.

О мотивации идти дальше

"Я не страдаю от тревожности — слишком много проектов, планов и работы. Я просто делаю то, что имею, и это успокаивает. Во мне больше любви к жизни, чем страху. Поэтому я не "парюсь" по причинам, которые не могу изменить. А принимаю жизнь такой, как она есть. Во всей красе Божественного замысла.

Анна Завертайло

О волонтерстве

Она отмечает, что донатить — это наша основная задача во время войны.

"А точнее, зарабатывать, чтобы помогать Вооруженным Силам. Поэтому мы выбрали для себя волонтерскую функцию закупки оружия для наших солдат. Потому что главное сейчас — выбить врага! Поэтому мы избрали быть партнерами Благотворительного фонда Сергея Притулы и ведем проект по восстановлению трофейных танков. Уже отремонтировали два", — говорит она.

Анна Завертайло

О коллекции этнотортов в кафе

 

"Мы мечтали визуально воплотить в декоре тортов красоту по-украински, поэтому переосмыслили традиционные символы и основные визуальные образы, связанные с местными ландшафтами, цветами, растениями, узорами, знаками", — рассказывает Анна.

По ее словам, каждый декор должен был транслировать особое тайное сообщение, прошедшее через время и пространство в символах вышивки и других образцов народного творчества.

торт

"Мы выбрали несколько основных элементов и начали работать над превращением их в кондитерский декор. Хотели сделать такие торты, которые были бы уместными, изысканными, стильными, украшали каждый праздничный стол, олицетворяли украинское кондитерское искусство. Люди с началом полномасштабной войны стали больше желать сладкого и ценить питательные блюда", — говорит Анна.

О популяризации украинской кухни

Она отметила, что нужно включать голову и делать в Украине уникальные вещи. Искать, исследовать собственные достижения, изучать культурное наследие. Но создавать совершенно новые прорывные проекты, которые будут иметь смысл и новое видение гастрономов.

"Если есть желание — найдется ресурс. Сейчас сложные времена, но есть много возможностей. Главное – не бояться их увидеть!" — делится она.

О ресторанном бизнесе после победы

"Надеюсь, он будет. И это уже достижение. А дальше дело по воле руководителей и владельцев, которые продолжат его развивать. Думаю, ресторанный бизнес станет еще более честным, откровенным, ориентированным на украинское не только в знании традиций, но и в своих попытках. Исследовать уникальность отечественных продуктов, чтобы писать новую украинскую гастрономическую историю. А еще станет более прогрессивным, творческим, более аутентичным", — рассказывает Анна Завертайло.

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