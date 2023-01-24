Регулятор оштрафовал два облэнерго за несоблюдение графиков отключений

На следующих заседаниях рассмотрят вопрос о штрафах для других облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала два облэнерго. Причина в несоблюдении графиков отключений, а также нарушении газо- и водоснабжения.

Об этом информирует пресс-служба НКРЭКУ.

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Отмечается, что из-за несоблюдения графиков отключений при дефиците оштрафовали "ДТЭК Киевские электросети" и "Одесские электросети". На прошлой неделе за подобные нарушения штраф получили "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Известно, что на следующие заседания перенесены вопросы штрафов для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, комиссия решила провести внеплановые выездные проверки у шести энергопоставщиков и продлить еще на пяти предприятиях. Когда именно состоятся проверки, неизвестно.

Какая ситуация с электроэнергией

Как известно, сегодня, 24 января, в Украине наблюдается дефицит электроэнергии, несмотря на увеличение производства. По информации Укрэнерго, до всех облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Напомним, недавно украинцам рассказали, сколько времени понадобится на возобновление энергосистемы без новых обстрелов. По словам энергетиков, без новых обстрелов минимально необходимый срок возобновления энергосистемы несколько месяцев. Однако полное восстановление займет год или полтора.